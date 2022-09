12 rooftops, de norte a sul, para aproveitar o resto do verão

Vamos aproveitar este final de verão para beber um copo com amigos, acompanhados por boa música e uma vista magnífica num destes extraordinários rooftops.

Publicado em 02-Set-2022

Os melhores rooftops cativam-nos com as vistas incríveis que oferecem, naturalmente, mas as vistas precisam de ser acompanhadas por um bom ambiente, boa música, serviço de bar impecável e uma oferta gastronómica gourmet – afinal, nem o estômago nem a conversa sobrevivem apenas a líquidos.

É esse o caso dos rooftops que aqui trazemos, uns mais sofisticados, outros mais descontraídos, uns mais animados e outros mais intimistas. Uma seleção que vai do norte ao sul de Portugal, sem esquecer as ilhas, para aproveitar sempre que o tempo estiver bom. E não se preocupe com a carteira, pois com a Conta Unibanco é muito mais fácil realizar todos os pagamentos, de forma digital e em total segurança. Se ainda não aderiu, precisa apenas de 10 minutos para o fazer.

Mama Shelter, Lisboa

Cool, jovem, descontraído, divertido, com pinta, bonito… Tudo elogios, mas também características de um dos mais recentes rooftops de Lisboa. Um espaço amplo, onde não faltam camas balinesas e uma mesa de matraquilhos pintada de cor-de-rosa, provavelmente para tentar competir com a maior atração do local: as vistas. No oitavo piso de um prédio situado a caminho do topo de uma das colinas da cidade, este terraço oferece realmente uma panorâmica incrível sobre Lisboa, da Ponte 25 de Abril ao Castelo e mais além… Não admira que se tenha transformado tão rapidamente numa das moradas mais concorridas da capital. Mais informações aqui.

Espaço Porto Cruz, Terraço Lounge 360º, Gaia

Toda a gente sabe que as melhores vistas para o Porto estão em Gaia, e o Espaço Porto Cruz mostra-nos que não é preciso estar lá no alto para criar uma magnífica esplanada panorâmica. Basta um quarto andar. De resto, temos uma carta com comida para picar, snacks rápidos, cocktails, um bar onde o vinho do Porto é rei e muita animação. Especialmente ao pôr-do-sol.

Sky Bar Tivoli Carvoeiro, Algarve

Com uma localização privilegiada sobre a praia da falésia de Vale Covo, o Sky Bar do Tivoli Carvoeiro é um bar especial no Algarve. Aqui podemos admirar as rochas e grutas lá em baixo, e o oceano Atlântico em toda a sua plenitude, ao som de música lounge e acompanhado por aperitivos e cocktails.

Irmão desse outro Sky Bar, em Lisboa, na Avenida da Liberdade, o ambiente no Carvoeiro é elegante e requintado, para um final de tarde muito bem passado.

Rooftop Flores, Porto

Fica no topo do Museu e Igreja da Misericórdia, em pleno centro histórico, na rua das Flores e já agora o melhor será aproveitar para fazer uma visita ao museu e ficar a conhecer melhor a história da instituição. Depois então pode subir ao topo do museu e aproveitar um dos finais de tarde mais bonitos sobre a Invicta. Até porque todas as sextas e sábados, até outubro, o Rooftop Flores dá-nos muita música com Dj sets…para acompanhar com um copo de vinho e umas tapas.

The Vintage Lisboa

Uma espécie de oásis bem no centro da cidade, onde plantas tropicais enquadram as vistas deslumbrantes para o Castelo de São Jorge, e resto da cidade. No menu vamos ainda encontrar uma carta repleta de cocktails refrescantes, criados especialmente para o The Vintage pelo mixologista português Luís Levy.

We Hate F***** Tourists, Lisboa

É um espaço pequeno, mas bastante agradável, na zona do Intendente. E se parece óbvio que o WHFT não odeia turistas – é só uma brincadeira, porque está num hostel muito virado para os mais jovens −, também não se importa nada de receber locais à procura de um final de tarde bem pensado. Ou antes de seguir para uma noite mais longa.

Cosmopolitan Bar, Algarve

Do topo do Hotel Faro podemos admirar o centro da cidade, a marina de Faro e, mais ao fundo, todo o esplendor da Ria Formosa. Especialmente ao entardecer. Conta ainda com consultoria de Wilson Pires, barmen premiado por duas vezes consecutivas com o título de melhor Bartender Internacional, no Lisbon Bar Show. Nada mau.

Whale Watching Bar, Açores

Dizem que se consegue avistar baleias do topo do Hotel Octant, em Ponta Delgada − e não nos surpreende. Aberto para o mar, e mesmo ao lado da piscina do hotel, trata-se de um bar panorâmico que oferece uma grande variedade de refeições ligeiras e deliciosos cocktails, gins ou vinhos. Mais informações no site.

Galáxia Skybar, Madeira

No topo de um dos hotéis mais prestigiados do Funchal, o Savoy Palace, o Galáxia oferece uma vista de 360 graus sobre o oceano e a ilha, dividida entre um terraço ao ar livre e uma zona interior envidraçada e de decor futurístico. Em linha com o nome, vamos ainda encontrar uma carta de cocktails ‘Fora deste mundo’, com muitos clássicos preparados com um twist local. Aos fins de semana, sets de Dj ao vivo ajudam a animar o ambiente.

Bar Limão, Lisboa

Localizado no 10.º andar do H10 Duque de Loulé, o Bar Limão é um dos rooftops mais intimistas de Lisboa, perfeito para ver um pôr do sol a dois, acompanhado por alguns cocktails. Tem duas zonas diferenciadas, uma coberta e outra ao ar livre, mas ambas oferecem a mesma vista para os telhados da cidade e o estuário do tejo mais ao fundo.

Graça Rooftop Bar, Porto

Um pequeno espaço, descontraído e divertido, e cheio de música ao vivo. Por vezes, geralmente aos domingos, temos também um churrasquinho a completar uma carta feita de petiscos e vinhos do Douro, caipirinhas, mojitos e outros cocktails, alguns sem álcool. O Graça Rooftop fica no topo do Rivoli Cinema Hostel, com uma bela vista para o casario da baixa da cidade. Bem no centro do Porto.

Ōkah Rooftop, Lisboa

O Ōkah é um dos mais originais da cidade, situado bem perto do rio, no topo de um dos antigos edifícios da zona da Rocha Conde de Óbidos. Decoração muito industrial, inspirada na zona, e com contentores marítimos a delimitarem os espaços. No menu do bar não faltam hipóteses para picar, saladas, sushi e pokes, tal como uma oferta muita variedade de vinhos. Tudo sempre acompanhado por boa música.

