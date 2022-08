Vinhos para saladas e saladinhas

min de leitura

Durante o verão há que aproveitar os sabores e aromas da época e também petiscar coisas frescas.

Publicado em 11-Ago-2022 por José Miguel Dentinho, jornalista

A primeira salada de que me lembro, por ser diferente e mais sofisticada que as habituais, saboreie-a há mais de 40 anos num restaurante que já não existe em Cascais. Tinha alface, rúcula, frango, nozes e vinha temperada com vinagre balsâmico, azeite e um pouco de molho de cocktail. Claro que já a fiz cá em casa algumas vezes, mas a comida sabe sempre melhor quando não dá trabalho. Pelo menos para mim.

Cá em casa fazemos muito uma versão criativa de cocktail de camarão, a que acrescentamos, além da alface e do marisco, banana, melão, manga e papaia. Não é fácil a sua conjugação com vinho, mas basta que seja fino, fresco e elegante, com alguma textura para aguentar o molho de cocktail, para lhe fazer companhia. Talvez das castas Avesso, Arinto ou Sercial, se forem trabalhados para terem estas características, além da frescura que todos os seus vinhos têm. Ou seja, não convém que demonstrem demasiado a sua acidez. Esta, como a anterior, são saladas pensadas para ser usufruídas sobretudo no tempo quente, como acontece com muitas outras.

Basta um pouco de criatividade, saber juntar ingredientes e temperos, provar, acertar condimentos, e saborear. Mas o verão também me traz mais apetite para as saladinhas de orelha, polvo e ovas, entre outras, sabores que ficam sempre melhor na companhia dos vinhos certos, brancos, rosés ou espumantes. Saladas e saladinhas sabem sempre melhor no verão, e ajudam a equilibrar uma dieta um pouco mais excessiva, como é comum nas férias do tempo quente. Eis algumas sugestões de vinhos para as acompanhar, selecionados entre os que provei recentemente.

Líquen 2019

Produtor: J. Cabral de Almeida

Casta: Encruzado

Ano de colheita: 2019

Vinho produzido na região do Dão, de aroma contido, onde se salientam notas de fruta branca madura, a lembrar maçã e pera, e alguma mineralidade. Na boca é fresco, com acidez marcada, alguma textura e final longo com algum fruto seco. Para beber devagar, por exemplo com uma salada que integre também moxama de atum ou presunto crocante, ou mesmo um cocktail de camarão. Servir a 12 ºC no copo.

Escolhido Colheita Selecionada

Produtor: Quinta dos Santos

Castas: Arinto, Malvasia Fina, Sercial e Verdelho

Ano de colheita: 2020

Branco algarvio de aroma fresco e complexo, em que se salientam notas minerais, citrinas, de fruto de caroço, fumo e alguma madeira. Na boca é equilibrado, tem frescura, volume e um final longo e saboroso. Um vinho para saladas de peixe e outros pratos, que ficará certamente bem com uma salada de ovas ou de polvo. Servir a 8-10 ºC no copo.

Campolargo Bical de Sempre

Produtor: Manuel dos Santos Campolargo Herdeiros

Casta: Bical

Ano de colheita: 2019

É um vinho que se evidencia pela personalidade distinta e pela frescura do aroma, em que se salientam notas de marmelo, alperce e alguns frutos secos. Boca elegante, fresca, com textura e um final longo e sedutor, com algum toque citrino. Provei-o, na Bairrada, de onde é originário, na companhia de ostras abertas ao natural, às quais fez boa companhia. Mas é também bom parceiro para perceves, muitas mais saladas de peixe e frango, e pratos de peixe grelhado e assado no forno. Servir a 10-12 ºC no copo.

Adega Mayor Pinot Noir

Produtor: Adega Mayor

Casta: Pinot Noir

Ano de colheita: 2021

Vinho alentejano de aroma fresco e elegante, em que se salientam notas de frutos vermelhos, mineralidade, algum bosque e pão. Boca fresca, com boa acidez e um final longo com persistência de notas de rebuçado de framboesa e morangos. Servido a 10 ºC é boa companhia para saladas de frango, polvo e ovas e de muitos mais pratos. Experimente-o, por exemplo, com uma salada de orelha.

Por C-Studio / Cofina Media