Vinhos para pratos em que o ovo é rei

Os ovos fazem parte da minha vida desde que me lembro. Os de galinha, como é evidente, porque apenas provei os de codorniz, fritos e cozidos, mas pouco acrescentaram à minha vida, tanto a nível de sabores como de aromas.

O meu ovo estrelado

A minha avó Toninha fritava-os na panela onde fritava quase tudo, num processo quase instantâneo que os deixava tostadinhos por baixo, com a clara bem firme e a gema com a consistência certa para molhar o pão por cima. É assim que ainda hoje gosto de os comer, com a gema temperada com sal e pimenta-preta. Uma delícia, pelo menos para mim. E é assim que os faço para o prato de ervilhas com ovos, que leva azeite e tem sempre cebola, um pouco de alho e cenoura e chouriço de carne fumado.

Pode parecer estranho, mas gosto da companhia de um vinho profundo, fresco e complexo, como o tinto que sugiro abaixo, para este prato, que como sempre bem devagar porque me dá muito prazer fazê-lo. Outro prato em que o vinho tinto é grande parceiro e o ovo frito é essencial e faz parte integrante é o bitoque. O resto é uma fatia de carne, que prefiro de vaca e da vazia, que saberá sempre melhor se for temperada com alho e algum louro. O ovo é sempre saboreado primeiro, porque não gosto da mistura de sabores com a carne, e depois, fatia a fatia, batata bem frita a batata bem frita, vai o resto, entremeado com boa conversa e um pouco de vinho, de forma sempre pausada, porque gosto de apreciar bem o que estou a comer e beber.

Mas é no bacalhau à Brás, onde talvez prefira a companhia de um branco cheio de personalidade como aquele que sugiro abaixo, que gosto mais de ver glorificado o ovo. Com a cebola bem refogada na companhia de lascas de bacalhau cozido, para mim ligeiramente salgado e algumas folhas de louro até tudo ter libertado bem os aromas e sabores, é uma delícia que tem de ser repetida várias vezes, sobretudo se a batata tiver sabor e for bem frita, e a travessa chegar bem molhadinha à mesa.

Depois temos os doces e os bolos, nos quais os ovos são reis e senhores, por serem essenciais para a sua confeção ou por se salientarem nos seus aromas e sabores. Para mim, há uns mais irresistíveis do que os outros, como os queijinhos de amêndoa do Algarve, hoje mais difíceis de encontrar nas pastelarias locais, não sei bem porquê. Mas como não há por cá, vou sempre a dois ou três sítios, no Algarve, que os vendem ou sei que são feitos, e encomendo-os para trazer, porque há gente da família que não os dispensa e fazem quase sempre a encomenda.

Tentações doces portuguesas

Depois são os travesseiros de Sintra, as nozes douradas, de Galamares, e os ovos-moles de Aveiro. E ainda há a encharcada, a lampreia de ovos, o pão de ló de Rio Maior e o pudim abade de Priscos, tudo coisas muito doces, tentadoras e deliciosas, pelo menos para mim. Para tudo isto e todas as sobremesas e pastelaria que se fazem em Portugal, gosto de vinhos fortificados com bastante tempo de estágio em madeira, frescura, volume e elegância, como os que sugiro abaixo. Vale sempre a pena ter, como eu faço, uma garrafa, no frio, de uma das três denominações de origem portuguesas que produzem vinhos deste tipo, para saborear um cálice ao final do dia de trabalho. Claro que só faço isso nos dias em que não pratico desporto, mas é algo que sabe sempre muito bem na companhia de amêndoas e cajus torrados.

Não é fácil de conjugar ovos com vinho, principalmente se forem apenas cozidos, fritos ou mexidos. Mas como são indispensáveis em tantos pratos da cozinha portuguesa, desde os mexidos com espargos verdes ou farinheira ao fondue de carne, onde são essenciais para os molhos rosa, de alho, picles e alcaparras, os mais habituais cá de casa, e outros, há sempre a hipótese para a companhia de um vinho, como os que sugiro este mês.