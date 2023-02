Viagem à neve este ano? Sim, é possível!

Os melhores destinos de neve, aos melhores preços, e com a uma pequena ajuda para fazer face a todas as despesas? Sim, é possível.

Publicado em 01-Fev-2023

Andorra aqui tão perto

Não é de admirar que Andorra seja um dos destinos de neve de eleição dos portugueses. Pela proximidade, pelos preços acessíveis, e pela qualidade das pistas. E agora, com um único passe de esqui (forfait) tem-se acesso a mais de 300 quilómetros de pistas. Muitos portugueses escolhem ir de carro, mas a maioria opta por apanhar um avião para Barcelona (ou Toulouse) e daí para Andorra la Vella, Pas de la Casa ou Soldeu. No caso da cidade espanhola, é mesmo possível apanhar um serviço de Rideshare, que tarda menos de três horas, por apenas 12 euros (embora os preços variem).

Para estas férias de Carnaval, ainda é possível encontrar pacotes de seis noites de alojamento e cinco dias de forfait com preços a começarem nos 314 euros. Um excelente convite para visitar o país dos Pirenéus.

Férias de neve baratas em França

Passar uns dias a esquiar, em França, não tem de custar muito caro. Pelo contrário, como os mais entusiastas sabem, o país tem uma variedade tão grande de estâncias que vamos encontrar algumas das mais baratas em toda a Europa, também. É o caso de Aussois situada em plenos Alpes, a 1500 metros, perto da fronteira com Itália e de muitas das estâncias mais badaladas, como Courchevel, Tignes, ou Val Thorens. Aussois permanece, no entanto, uma aldeia relativamente pacífica e tradicional, perfeita para famílias. Os passes de esqui custam cerca de 150 euros por cinco dias, mas depois não é difícil encontrar hotéis por 60, 70 euros a noite ou casas a partir dos 30 euros. E isto a umas centenas de metros, apenas, das pistas.

Perto de Grenoble, nos chamados pré-Alpes, vamos também encontrar duas estâncias muito pitorescas (e em conta), que oferecem ótimas condições para esquiar. Uma é Gresse en Vercors, perto do maciço com o mesmo nome, que oferece 20 quilómetros divididos por 27 pistas, para todos os níveis de dificuldade. Fundada em 1965, conta já com um longo historial nos desportos de neve e está repleta de atividades paralelas. Os forfait custam a partir dos 16 euros por dia e encontram-se casas a partir dos 50 euros por noite, mas para quem quiser existe até um parque de campismo biológico.

Autrans – La Sure será outra. Localizada entre os 1050 e os 1710 metros de altitude, oferece os mesmos 20 quilómetros de pistas que fazem as delícias dos amantes do esqui e do snowboard. Cerca de metade, 10 quilómetros, são pistas mais fáceis e a outra metade mais desafiante, embora com dois quilómetros de pistas negras apenas, talvez não seja o destino ideal para quem procura mais adrenalina. Os passes custam 22 euros, tem sete meios mecânicos e a possibilidade de ficar alojado num dos pequenos chalets localizados no meio da neve, em plena pista. E isto por 60 euros.

Para aqui chegar, o melhor será apanhar um avião para Lyon e daí seguir por comboio para Grenoble e depois para qualquer uma das duas localidades. No caso de Aussois, será preferível apanhar o avião para Genebra, e depois o comboio (outra opção será Milão, que não fica muito distante). Em qualquer dos casos, um rent a car pode também funcionar como alternativa ao comboio, com outra liberdade.

Bulgária, a neve do Leste

E que tal escolher a Bulgária como destino de neve? Nos últimos anos, o país (e outros a leste) tem vindo a apostar seriamente nas suas condições naturais para a prática de desportos de inverno, modernizando infraestruturas e a oferta de alojamento. Em Bansko isso é muito evidente, com o maior resort da Bulgária a oferecer já 70 quilómetros de excelentes pistas, especialmente adequadas para iniciados e intermédios. Muitos turistas referem ainda a qualidade do aprés-ski, e os preços mais em conta das refeições. Com outra vantagem: ao passear pelo centro da vila, com as suas ruas cheias de restaurantes e de bares, caminha-se por um património mundial reconhecido pela UNESCO.

Para viajar até Bansko o ideal será apanhar um avião (a Wizz Air voa direto a partir de Lisboa) para Sófia e, daí, o autocarro. A viagem pode custar tão barato como 80 euros.

Áustria, o berço do esqui

Agora para quem procura algo um pouco mais especial. St. Anton am Arlberg é um lugar mítico, um dos berços do esqui moderno e um dos primeiros destinos turísticos da realeza europeia. Desse passado ficou uma vila repleta de lindas casas alpinas, que acolhem inúmeras lojas, restaurantes, cafés e bares, sempre em ambiente festivo. St. Anton tem, sem dúvida, um dos melhores aprés-ski de todas as montanhas em redor. Mas depois ainda temos as pistas, mais de 280 quilómetros, aos quais ainda se podem somar outros 200 fora de pista. É um destino ideal para os mais experientes, mas mesmo os principiantes vão encontrar excelentes escolas e uma linda pista azul arborizada, ideal para dar os primeiros passos. Aqui vamos também encontrar o Mooser Hotel, na pendente de uma das descidas mais famosas, e um spa com piscina exterior que oferece vistas deslumbrantes sobre o vale. O restaurante, no último piso, não fica atrás neste aspeto e, para não destoar, tem também um dos bares mais concorridos da estância.

No topo do mundo em Val d’Isère

Apesar de todas as qualidades do Mooser Hotel, para quem procura realmente sentir-se no topo do mundo, o melhor será rumar ao Le Refuge de Solaise, um hotel com imenso estilo, a 2551 metros de altitude. Nascido numa estação de teleférico abandonada, é também o hotel mais alto de França, o que explica as vistas de cortar a respiração a 360°. E que se podem experimentar em qualquer ponto deste hotel, seja no restaurante ou no spa, mas também nos quartos e até nas casas de banho dos mesmos. Ao todo são 16 quartos, quatro apartamentos e um dormitório com 18 camas para grupos de amigos ou famílias numerosas (o que baixa muito o preço).

Outra vantagem, como Val d’Isère tem pistas mesmo a 3450 metros, a época de inverno dura facilmente até maio, logo há mais hipóteses de conseguir reservar e experimentar este refúgio que se tornou numa das novidades mais badaladas de uma das estâncias mais famosas da Europa.

Seja no topo do mundo ou com um budget bem definido, fazer uma viagem à neve implica normalmente um esforço financeiro considerável, razão pela qual é tão importante poder dividir as contas. Como? Pagando as despesas com cartão de crédito UNIBANCO, que permite dividir todas as compras superiores a 300 euros ao longo de três meses sem pagar quaisquer juros por isso, desde que pague os fracionamentos na totalidade. Assim, tudo se torna mais fácil. Boa viagem!

Por C-Studio / Cofina Media