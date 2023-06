Os melhores restaurantes para comer comida portuguesa

Entre velhas tascas e modernas casas de pasto, comidas de tacho ou com outras preocupações estéticas, aqui serve-se boa cozinha tradicional portuguesa.

Publicado em 23-Jun-2023

Há toda uma nova geração de chefs a apostar em pratos mais típicos da nossa gastronomia. Com ou sem twist, com ou sem toque de modernidade. Trata-se provavelmente de um contramovimento, em resposta a todas as casas de ramen, poke bowls e restaurantes pensados para turistas que abriram nas nossas principais cidades. Não que os estrangeiros não se possam juntar a nós, nestes espaços − e assim sempre provam o que é nosso, genuíno e bom. O certo é que em todas estas moradas de Lisboa e do Porto se come boa comida tradicional portuguesa.

Pica-Pau, Lisboa

O Pica-Pau é capaz de ser o melhor exemplo do que falávamos antes. Criado com a sabedoria do chef Luís Gaspar (Sala de Corte, Brilhante), e aberto em pleno Príncipe Real, vai revisitar alguns dos pratos mais saborosos da nossa receitaria tradicional. Coisas como rissóis de leitão, ou peixinhos da horta, polvo à lagareiro ou farófias, para fechar em beleza.

Antiga Camponesa, Lisboa

A Camponesa de Santa Catarina ganhou o “Antiga” no nome quando passou para as mãos de André Magalhães, o “taberneiro” da Rua das Flores, e um dos grandes responsáveis por repor os petiscos típicos entre as comidas mais procuradas de Lisboa. Aqui a ideia é a mesma, mas com mais ênfase nos pratos principais do que nos petiscos. Cachaço de porco bísaro com açorda de grelos ou fígado de tamboril com tomate-cereja e marmelo avinagrado são disso bons exemplos. Um menu com ênfase nos produtos de época e, como se vê, muita criatividade. Outra surpresa, o chef executivo é irlandês, mas rendido à nossa gastronomia

Casa Nanda, Porto

As gerações de clientes podem mudar, e a decoração também mudou, há cerca de dois anos, mas o forno a lenha continua a fazer as maravilhas gastronómicas que garantem a fama desta casa, vai para mais de 40 anos. Tripas à moda do Porto, bacalhau à Braga, cabrito assado no forno, linguadinhos fritos com arroz de feijão, arroz de cabidela, jaquinzinhos fritos, bife de boi com cogumelos… A “dona Nanda” também por cá continua, claro, assim como a sua filha Rosália.

Solar Minhoto, Lisboa

Aqui tudo é bom, dos filetes de polvo com arroz de feijão à lampreia à bordalesa, ao bacalhau à minhota… O nome, obviamente, não engana e aponta para as origens da casa. Mesas com toalhas de papel e ambiente simples e descontraído. De bairro. Fica em Alvalade, mesmo ao lado do Quartel do Bombeiros.

O Rápido, Porto

Ganha o nome pela localização, mesmo ao lado da Estação de São Bento, porque aqui nada muda muito rapidamente, a começar pela ementa e pelo atendimento, que continua caloroso como no antigamente. Bacalhau à espanhola, tripas à moda do Porto, costela mendinha assada no forno, filetes de polvo com arroz do mesmo, ou cabeça de pescada cozida são alguns desses pratos, antes de terminar com uns matateus, a sobremesa típica do restaurante. Para recordar o que terá dito um dia Jamie Oliver, de visita: “ao pé de vocês sou um aprendiz”.

O Velho Eurico, Lisboa

O Velho Eurico tem tudo de bom. Localização perfeita, ambiente genuíno, divertido, ótima comida, servida em barro e com todos os pratos certos: pastéis e croquetes, berbigão frio, bacalhau à Brás, iscas de cebolada, moelas de galinha… Infelizmente é tão concorrido que não é nada fácil encontrar mesa. Mesmo para reservar, a espera pode ser longa. Dito isto, boa sorte, porque a paciência compensa.

Mugasa, Aveiro

É verdade que se trata de uma lista dos melhores locais para comer em Lisboa e no Porto, mas entre ambos vai uma longa viagem e o melhor será fazer uma pausa a caminho. É assim que chegamos à porta do Mugasa, em Aveiro, casa do melhor leitão do país. Alegadamente… porque nisto temos tantas opiniões quanto restaurantes. Enfim, o certo é que o Mugasa está sempre entre os preferidos, é elogiado por chefs e clientes, e não resta qualquer dúvida de que percebem da poda.

A Imperial de Campo de Ourique, Lisboa

Com raízes que remontam ao pós-Segunda Guerra Mundial e que lhe valeram já um lugar nas Lojas com História. O (pouco) que mudou desses tempos foi por questões legais, de higiene ou segurança, porque a vontade é manter sempre tudo o mais fiel possível ao original. Assim é na decoração e assim é na comida, tudo do mais caseiro que existe: iscas de porco, feijoada à transmontana, bacalhau de várias formas, robalo ou dourada grelhada e, claro, a chanfana à casa − verdadeiro ex-líbris, com o bicho a vir da terra e a passar uns dias em tempero, antes de ser cozinhado. Resta acrescentar que desde os anos 1980 que o Sr. João, na “sala”, e a esposa Adelaide, “atrás do tachos”, são a alma da casa.

Solar Moinho de Vento, Porto

O Solar também é conhecido como a “cantina dos portuenses”, e isso diz tudo sobre a importância deste restaurante para a cidade. É sem dúvida um dos melhores representantes da cozinha tradicional na Invicta e já o é há mais de um século, uma vez que a história remonta a 1905. E se calhar a ementa não era assim tão diferente. Ou, pelo menos, não será desde os anos 1960, quando deixa de ser casa de pasto e vira restaurante.

Entre os pratos mais famosos estão o arroz de costelinhas com grelos, a favada à moda da Dona Ermelinda ou o arroz de “pica no chão”. À sobremesa, nunca perder a rabanada, em qualquer altura do ano.

O Poleiro, Lisboa

Fica escondido para os lados de Entrecampos, mas vale bem a visita. Aqui tudo é tradicional. O serviço – muito atencioso −, a decoração – destaque para o balcão logo à entrada, cheio de grandes vinhos – e a comida, claro. Uma das melhores pataniscas da cidade, pastéis de bacalhau com arroz de tomate, arroz de choco com tinta, cabrito com açorda, perdiz no tacho…. É de pedir tudo.

Adega Vila Meã, Porto

Com mais de 45 anos de história, a Adega Vila Meã tem um ambiente bom, divertido e familiar,. A comida é obviamente de conforto. Alheiras, várias, bacalhaus, muitos, rojões, fêveras, arrozes… Tudo servido em doses bem generosas, como já não se encontra. Pratos para partilhar, portanto, a menos que não coma há uma semana.

