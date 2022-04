Os melhores circuitos para fazer desporto na sua cidade

É muito fácil queimar calorias sem gastar um tostão. Basta aproveitar um dos muitos ginásios ao ar livre que encontramos nas nossas cidades.

Publicado em 20-Abr-2022

Agora que o tempo começa a ajudar, não há nada como fazer desporto ao ar livre, verdade? Então vamos vestir a nossa melhor roupa de fitness, calçar uns ténis de corrida e partir à descoberta dos melhores circuitos e parques para treinar, com vista para o verde ou para o mar. Não esquecer também o smartwatch no pulso, não só para ficar com um registo detalhado do exercício físico, mas porque assim já pode deixar a carteira em casa. É muito fácil associar os cartões Unibanco aos Smartwatches da Garmin e Fitbit, por exemplo, e pagar um saboroso refresco apenas com um toque. Nem o Usain Bolt consegue ser tão rápido.

Monsanto, Lisboa

Há uma boa razão para Monsanto ser conhecido como o “pulmão de Lisboa”. O parque tem cerca de mil hectares e ocupa perto de 10% de todo o território da cidade. Pelo meio tem circuitos de caminhada, de manutenção, pistas de ciclismo, paredes de escalada, campos de ténis, de basquetebol, pistas de skate, de patins… Tudo o que precisa para se manter em forma, incluindo um circuito de manutenção especialmente desenhado para a população idosa ou pessoas com necessidades especiais na Alameda Keil do Amaral. E quando a fome aperta, nada como um dos vários campos de merendas para fazer uma pausa retemperadora.

Parque da Cidade, Porto

Sendo o maior parque urbano não só do Porto, como do país, é natural que o Parque da Cidade seja um local perfeito para a prática de exercício físico. Até porque se estende até ao Oceano Atlântico e oferece longos caminhos para caminhadas e corridas, e espaços verdes onde decorrem aulas de tai-chi ou zumba.

Parque calisténico do Parque das Nações, Lisboa

A calistenia é um conjunto de exercícios físicos que usa apenas o peso do próprio corpo, sem recurso a aparelhos de musculação ou pesos. Este novo espaço no Parque das Nações foi desenhado com base nesse princípio e inclui equipamento como uma tripla barra francesa de flexões, barras paralelas baixas e barras paralelas duplas ou colunas de exercício. Fica, além disso, bem perto de um skate park, de uma pista de pumptrack e de campos de basquetebol de rua.

Parque Oriental da Cidade, Porto

Apesar de ser um parque relativamente jovem – foi inaugurado em 2010 – o Parque Oriental é cada vez mais u procurado pelos portuenses como uma alternativa ao Parque da Cidade. Acompanhando o percurso do Rio Tinto – é um parque à beira-rio plantado – oferece uma área relativamente plana para correr, andar de bicicleta ou realizar qualquer outra atividade de grupo. Além disso, e duas vezes por mês, recebe o Porto Antistress, um programa de exercício – gratuito − elaborado por profissionais de educação física.

Complexo Desportivo Nacional do Jamor, Grande Lisboa

O Jamor tem o maior complexo de infraestruturas desportivas do país, por isso, qualquer eu seja a atividade física pretendida, vai provavelmente encontrar os equipamentos certos no vale do Estádio Nacional. A saber: um complexo de piscinas, um centro de ténis, um rio para canoagem, pistas de atletismo, de BTT, campos para o futebol, râguebi e hóquei em campo, campos de golfe e uma carreira de tiro desportivo. Mais Parque Aventura, com estações no topo das árvores e uma estrutura de escalada.

Parque do Avioso, Grande Porto

O Parque de Avioso, na Maia, oferece mais de quatro quilómetros de trilhos pedestres, divididos por três percursos previamente definidos, mas no total são mais de 30 hectares bem cuidados e perfeitos para a prática de diversos exercícios. A começar pelas duas rodas, pois o próprio parque oferece equipamento e ferramentas para manutenção e lavagem das bicicletas. Pelo meio, pode subir a uma das duas torres de vigia e aproveitar melhor o espaço, ou jogar vólei de praia num dos seus campos.

Jardim de Campolide, Lisboa

Oficialmente chama-se Jardim Amnistia Internacional, foi projetado pelo Arquiteto Gonçalo Ribeiro Telles e faz parte integrante do Corredor de Monsanto. Tem, por isso, uma imensa ciclovia que o atravessa, mas também um dos mais completos e bem equipados circuitos de manutenção em Lisboa.

Marginal de Matosinhos, Grande Porto

São mais de 10 quilómetros ao longo da orla costeira, perfeitos para manter o corpo e a mente saudável, enquanto da desfruta vista e da brisa marítima. Em muitas das praias existem ainda equipamentos de fitness para complementar o treino. É, também, um dos locais preferidos das gentes do concelho para andar de bicicleta, e percebe-se o motivo…

Paredão de Cascais, Grande Lisboa

O Paredão de Cascais oferece quase 3km de circuito à beira-mar, entre aquela vila e o Estoril, ao longo dos quais vai encontrar diversos equipamentos de fitness com pausa obrigatória. Quando o tempo está bom, como promete ficar, muitos aproveitam para complementar o jogging com um pouco de natação. O único problema do Paredão é que por vezes pode ser demasiado concorrido, mas fora isso é um local de sonho para a prática de exercício físico.

Por C-Studio / Cofina Media