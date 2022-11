Os 7 melhores mercados de Natal na Europa

O Natal ganha um encanto muito especial nestas cidades do velho continente, vestidas a rigor para celebrar o espírito natalício.

Para satisfazer a nossa vontade de Glühwein, músicas de Natal, produtos regionais e artesanato local, nada como visitar uma destas cidades europeias, onde os mercados de Natal realmente brilham mais forte. Com sorte, ainda apanhamos umas pitadas de neve caídas do céu.

Colónia, Alemanha

Colónia é um paraíso para quem gosta de mercados de Natal, já que oferece vários, espalhados pela cidade. O Markt der Engel é certamente o maior e o mais bonito, localizado sob a catedral e com centenas de luzes e anjos suspensos sobre as nossas cabeças. Cá em baixo não faltam barracas com tudo o que é tradicional (vinho quente, waffles e todo o tipo de artesanato) e, na Nikolausdorf (a Vila de São Nicolau), as crianças podem aprender a história do verdadeiro Pai Natal. Antes de seguirem para o ringue de patinagem, no Heumarkt. De 21 de novembro a 23 de dezembro.

Salzburgo, Áustria

Na terra de Mozart, o mercado de Salzburgo oferece concertos de todo o tipo, com quintetos, músicos de gospel, coros e muita cantoria de Natal. Todos os dias, a partir das 17h00. Nas mais de 100 barracas do mercado – que não devem ser muito diferentes das primeiras que por aqui montaram no século XVI −, vamos encontrar ainda produtos de qualidade do artesanato local, como peças de lã ou de madeira, incluindo os famosos Quebra Nozes. De 17 de novembro a 1 de janeiro de 2023.

Estrasburgo, França

Estrasburgo, a cidade sede do Parlamento Europeu no resto do ano, vira, por estes dias, capital do Natal em França. Decorada a preceito, e com centenas de bancas a ocuparam as ruas medievais como acontece há quase 500 anos. Destaque para as decorações de Natal feitas à mão, em madeira, para os ateliers de arts & crafts, e para os deliciosos produtos regionais da Alsácia que, com sorte, não impedirão de fazer um pouco de patinagem no ringue, montado na Place Kléber. De 25 de novembro a 26 de dezembro.

Copenhaga, Dinamarca

Na capital da Dinamarca há dois mercados que disputam a nossa atenção: em Nihaven, e no centro da cidade, nos Jardins do Tivoli. Não deixem de visitar os dois, mas para um estrangeiro os Jardins do Tivoli são realmente imperdíveis, iluminados por milhões de luzes e quase tantas árvores de Natal. Embalados pelas músicas festivas tocadas pela banda musical do jardim e pelo sentimento geral de alegria que por aqui se sente. A não perder a roda gigante (e todas as outras atrações da feira), depois de passar pelas bancas de amêndoas caramelizadas e do vinho quente, aromatizado com canela. De 18 de novembro a 1 de janeiro de 2023.

Bruges, Bélgica

Bruges é uma das cidades mais bonitas da Europa, mas nesta altura ganha um encanto ainda maior com o Esplendor do Inverno, um espetáculo que enche a cidade de luzes – há mesmo um caminho para seguir, que ilumina de várias cores os principais monumentos da cidade – e por dois mercados de Natal onde podemos encontrar as tradicionais bancas de artesanato e de produtos locais e regionais. De 25 de novembro a 8 janeiro.

Tallinn, Estónia

Reza a lenda que a cidade de Talinn montou uma árvore de Natal na praça principal, corria o ano de 1441, onde os mais pequenos aguardaram a chegada do Pai Natal num trenó puxado por renas (afinal, não estava muito longe…). Terá sido certamente uma das primeiras vezes em que isso foi feito e, ainda hoje, é um momento importante na vida da cidade. O mercado cresceu depois à volta da árvore, ao longo das ruas medievais da cidade do báltico, enchendo-a de comidas e bebidas típicas da região. Entre as especialidades locais não deixem de provar excentricidades como o pudim preto, o chucrute ou o pão de gengibre. Uma experiência diferente para os portugueses e, sem dúvida, uma boa oportunidade para comprar chapéus, camisolas e outros produtos bem quentinhos de lá. De 25 de novembro a 8 de janeiro.

Praga, Chéquia

A arquitetura gótica de Praga fornece o cenário perfeito para um mercado de Natal. Dois, na realidade, na Praça da Cidade Velha e na Praça Venceslau, mas a cinco minutos de distância a pé um do outro. Entre cantos corais, que enchem as ruas de música, vamos encontrar muitas bancas que vendem brinquedos em madeira e decorações de Natal. Na vertente gastronómica, a klobása (linguiça) disputa a nossa preferência com o Pražská šunka (fiambre assado)., assim como o vinho quente divide também as atenções com a cerveja e o grog (bebida típica à base de rum, água, sumo de limão e açúcar). O melhor será provar todos e depois decidir. De 25 de novembro a 6 de janeiro de 2023.

