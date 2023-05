Descubra o seu destino de férias ideal com este quiz

Faça as malas e prepare-se para viajar para Bazaruto, Moçambique Declarado ainda em 1971 como um Parque Nacional Natural, o arquipélago de Bazaruto, em Moçambique, é atualmente um paraíso de praias tropicais desertas, onde se pode relaxar dias inteiros, fazer grandes caminhadas, andar a cavalo, passear num barco de pesca tradicional ou até nadar com dugongos. Benguerra é a segunda maior ilha do arquipélago e a que oferece a melhor oferta de alojamento, com destaque para os resorts ecossustentáveis como o andBeyond Benguerra Island (na foto).

Faça as malas e prepare-se para viajar para a Praia do Seixal, Ilha da Madeira A praia do Porto de Abrigo do Seixal, também conhecida apenas como praia do Seixal, é um lindíssimo anfiteatro resguardado por escarpas e montanhas verdejantes, localizado na costa norte da ilha da Madeira. Um recanto admirado pela sua beleza ímpar, muito pouco explorada, que tem conquistado os amantes do mar, da natureza em estado puro e, claro, da fotografia.

Faça as malas e prepare-se para viajar para o Parque Nacional do Cilento, Itália Um pouco mais a sul de Pompeia e de Salerno, o Parque Nacional do Cilento e do Vale de Diano é um dos mais bonitos de toda a Europa, desde logo pela sua ligação privilegiada entre a terra e o mar. Podemos dar enormes passeios na natureza, mas também de barco. Podemos visitar templos greco-romanos, entre os mais bem preservados de toda a Itália, e pitorescas aldeias onde se pode ainda provar o melhor e mais autêntico da gastronomia italiana, estamos no coração da região da mozarela e da burrata di búfala, e nos passeios não é de estranhar se dermos de caras com uma manada de búfalos.

Faça as malas e prepare-se para viajar para Varanasi, Índia Provavelmente, já não precisa de mapa para se orientar em Roma ou Paris, dois expoentes da cultura europeia, mas vai ainda precisar de um para se entender em Varanasi, na Índia. Quem conhece sabe que se trata de uma das mais antigas cidades do mundo, com evidências de uma povoação tão antiga quanto o ano 1100 a.C., mas que é, também, considerada a capital espiritual da Índia. Varanasi é um lugar sagrado tanto para os hindus como para os budistas, e terá sido aqui, inclusivamente, que Budha proferiu o seu primeiro sermão, dando origem ao budismo. Além da religião, é um centro cultural, casa de muitos artistas indianos ao longo de séculos, e um centro de produção de tapetes, perfumistas, artesãos de latão e de prata.

Faça as malas e prepare-se para viajar para o Egipto Vamos embarcar a bordo de um dos cruzeiros que sobem e descem o Nilo, com todas as comodidades modernas, mas numas das lindíssimas e tradicionais dahabiyas à vela, da Nour El Nil’s (na foto). O percurso entre Luxor e Aswan inclui paragens obrigatórias junto dos principais sítios arqueológicos, as Pirâmides de Gizé, obviamente, e, logo ao lado, do novíssimo Grande Museu Egípcio, a maior montra de tudo o que aos faraós diz respeito − incluindo muitas peças recuperadas na Europa, como os artefactos que Howard Carter descobriu e revelou no túmulo de Tutankamon. A viagem cultural

Faça as malas e prepare-se para viajar para Santorini, Grécia Santorini é a mais paradisíaca das ilhas gregas. Tem as ruas mais bonitas, os melhores hotéis, o melhor vinho, que ainda por cima é cultivado localmente… O local perfeito para uns dias a dois, entre as praias de água do Mediterrâneo, passeios de barco para visitar as ilhas mais próximas e mergulhos na piscina infinita do hotel, de cocktail na mão e a apreciar o mais espetacular pôr do sol sobre o mar.

Faça as malas e prepare-se para viajar para a Escócia Há algo de muito romântico numa viagem de comboio. Não numa boleia de Alfa para o Porto, obviamente, mas numa viagem como esta, proposta da Belmond, para atravessar a Escócia a bordo do Royal Scotsman. Talvez seja pela nostalgia de um glamour antigo ou pelo trepidar constante das carruagens sobre os carris, mas é inegável que o comboio se presta ao romance. Especialmente quando lá fora desfilam paisagens de uma natureza deslumbrante, e cá dentro o serviço cinco estrelas é completado pelo recém-inaugurado Spa Dior, para que ambos se possam deliciar com momentos de puro hedonismo.

Faça as malas e prepare-se para viajar para a Disneyland Paris O destino número 1 na Europa para todas as crianças − e não só. Ainda para mais ganhou novas aventuras e espetáculos, incluindo um Avengers Campus, onde nos arriscamos a dar de caras com o Iron Man, o Spider Man ou o Capitão América, entre outros heróis deste universo que agora pertence aos Walt Disney Studios. E, claro, novas atrações, da enorme montanha-russa ao Spider-Man W.E.B. Adventure, onde tentamos ajudar o Homem-Aranha a acabar com uns vilões robôs-aranha. Um jogo em 3D cheio de adrenalina e diversão.