7 Hotéis com spa, de norte a sul de Portugal

Descansar, relaxar, ganhar outro ar… Este outono pense antes em si e dê uma escapadela até um destes templos de bem-estar, de norte a sul do país

Publicado em 28-Out-2022

Mens sana in corpore sano, já diziam os romanos, e nós seguimos, criando numa lista de espaços, de norte a sul de Portugal, que põem o nosso bem-estar em primeiro lugar. Hotéis com spa, tratamentos, massagens e meditações, onde apetece mesmo estar, agora que os dias estão cada vez mais curtos e cinzentos.

The Octant – Douro

O outono é certamente uma época especial para visitar o Douro, quando as vinhas se pintam de uma infinidade de tons acobreados. Foi nessas encostas, bem junto ao rio, perto de Castelo de Paiva, que surgiu este The Octant, um hotel com spa que procura reconectar-nos com um passado mais próximo da natureza.

Quando os dias começam a ficar mais frios, como recusar a piscina interior aquecida, aberta 24 horas, com vista panorâmica para o Douro? Ou as salas de sauna, como a mesma paisagem? E não é tudo, porque recorreram também à marca irlandesa de tratamentos Moss of the Isles, cuja filosofia assenta precisamente nessa ligação ancestral à terra e a tudo o que é natural. Ervas medicinais e outros botânicos para nos fazer sentir melhor.

Vidago Palace – Trás-os-Montes

Um palácio majestoso, e um spa termal, o Vidago Palace é um dos hotéis históricos de Portugal − inaugurado ainda durante o reinado de D. Carlos I, em 1910. Felizmente as extensas remodelações de 2006 vieram modernizar o conforto, sem lhe retirar nada desse charme vintage que torna o Vidago num espaço único. Datam dessa altura, também, os 110 hectares de parque natural que rodeiam o hotel, perfeitos para caminhadas relaxantes, antes e depois dos tratamentos, porque aqui aliamos a qualidade dos tratamentos de um spa, com produtos Clarins, a uma das mais ricas águas alcalinas do mundo. Superiores mesmo às das famosas termas de Vichy, em França.

Convento do Seixo – Beiras



Das ruínas do antigo Convento de Santo António, no coração da serra da Gardunha, nasceu este bonito Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, rodeado de natureza e de silêncio. O espaço de wellness e spa ocupa a zona das antigas oficinas, numa área com aproximadamente 150 m2, onde podemos encontrar algumas propostas diferentes, como uma sala de haloterapia, que consiste da nebulização de micropartículas de sal, ou o flutuário, um sistema de flutuação composto por água misturada com (muito) sal Epson. Dois tratamentos “salgados” que prometem baixar os níveis de stress e ajudar a recuperar o equilíbrio físico e emocional.

The Oitavos – Cascais

Quem não pretende afastar-se muito da cidade (e mora na zona da Grande Lisboa), o The Oitavos oferece uma mistura perfeita de campo e de mar, tendo como pano de fundo a Costa Atlântica e o Parque Natural de Sintra-Cascais. O hotel oferece um The Spa completíssimo, onde não falta um programa de balneoterapia com água do mar aquecida, uma seleção de tratamentos de saúde e beleza da marca inglesa Carol Joy London, mais sessões de meditação e de ioga, para recuperar as energias vitais.

São Lourenço do Barrocal – Alentejo

Surpreendentemente, é no sopé da pequena vila de Monsaraz que vamos encontrar uma das mecas dos tratamentos holísticos a nível mundial. O São Lourenço do Barrocal é um lindíssimo hotel no coração do Alentejo, e oferece um dos nove spas Susanne Kaufmann do mundo, ao lado do novo Four Seasons de Miami, do Ritz Carlton de Viena, ou do Domaine de Primard, em França. Isto para além do Post Bezau original, nos alpes austríacos. E com ele chegou também uma vasta gama de tratamentos e de produtos de cosmética orgânica, complementando-se para criarem resultados duradouros e visíveis, tanto física como emocionalmente. Some-se a arquitetura da herdade (cuja transformação de propriedade agrícola em hotel de luxo valeu a Eduardo Souto Moura um Leão de Ouro na Bienal de Arquitetura de Veneza), o design de interiores (da dupla Ana Anahory e Felipa Almeida), e os vinhos, com enologia de Susana Esteban, e percebe o porquê de não ter ficado em casa. José Uva, o proprietário, não precisou de muito para convencer Suzanne Kaufmann a abrir este espaço: apenas convidá-la a passar uns dias no Barrocal.

Vila Vita – Algarve

Não foi por acaso que o Vila Vita venceu, na última edição dos World Spa Awards, o prémio de melhor Resort Spa de Portugal e, sobretudo, o prémio de melhor tratamento com o Golden Quartz, uma experiência que promete relaxar o mais stressado de entre nós. Verdadeiro santuário, o spa conta com um ambiente profundamente relaxante e sensorial, e ainda com os produtos da francesa Sisley, para fazer “a sua magia” ao nosso bem-estar. Ainda por cima está inserido num dos melhores resorts de férias do país, pelo que não faltarão atividades para fazer nos tempos livres.

Domes Lake – Algarve

O Domes Lake Algarve fica no epicentro de Vilamoura, a três minutos a pé da marina, e outros tantos da praia, mas surge rodeado por jardins e com um grande lago privativo que o transformam, também, num lugar de contemplação e repouso. Desde o verão, oferece ainda um premiado Spa Soma, que combina métodos gregos antigos com técnicas de cura contemporâneas, e produtos Codage Paris. Um eco-spa, para adultos apenas, que proporciona um ambiente de total relaxamento. Para as crianças é evidente a preocupação de fomentar um espírito ecoconsciente, convidando os mais novos a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência interativa e educativa. Quem sabe se não gostam tanto da experiência que criam a sua própria marca de produtos de bem-estar quando forem adultos?

