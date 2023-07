11 hotéis onde pode deixar os seus animais de estimação

De norte a sul do país, vamos descobrir onde deixar cães, gatos e outros animais de estimação. Para que também eles possam ter umas férias de sonho.

Publicado em 19-Jul-2023

Felizmente existem cada vez mais hotéis, lojas e restaurantes pet friendly, a aceitar receber os nossos amigos patudos, mas na maioria das vezes continua a não ser uma opção viável levá-los connosco nas férias, pelo que é necessário encontrar outra solução – e com cada vez mais animais de estimação nas casas dos portugueses, não é de estranhar que existam mais hotéis a pensar neles.

Pet Hotel do Jardim Zoológico – Lisboa

O Pet Hotel do Jardim Zoológico é um clássico, e oferece uma série de vantagens, a começar pelo facto de aceitar não apenas cães ou gatos, mas todo o tipo de animais de estimação – roedores, répteis ou aves, entre outros. Afinal, se há lugar onde consigam cuidar de toda esta bicharada é, evidentemente, no Jardim Zoológico. As instalações são de enorme qualidade, e estudadas para oferecer as melhores condições de habitabilidade, com zonas de lazer exteriores para cães, troncos e caixas de areia para gatos, terrários e aquários com lâmpadas de aquecimento e de luz solar para répteis ou grandes gaiolas para aves maiores.

Breed Hotel – Grande Porto

A 40 minutos do Porto, o Breed Hotel fica na antiga Casa de Vila Meã, que desde 1853 servia de abrigo a variadíssimas espécies pecuárias, mas mais recentemente foi alvo de uma remodelação para poder acolher os nossos cães, gatos e animais exóticos, também, o que é mais raro. Com todas as condições, evidentemente, incluindo muito espaço ao ar livre para brincarem e socializarem. Outra vantagem do Breed Hotel é que funciona integrado num grupo com mais de 20 anos de experiência em saúde veterinária, e com uma rede de clínicas e hospitais, pelo que esse lado importante está mais do que assegurado.

Hotel do Cão – Algarve

Para quem vai passar férias ao Algarve, e não podendo ter o pet consigo preferia não o deixar muito longe, a solução passa pelo Hotel do Cão. Ou para quem é do Algarve, evidentemente. O hotel dispõe de boxes em madeira com 10 m2, com climatização e terraço exterior individual, oferecendo treinos específicos, acompanhamento veterinário ou sessões de beleza com banho e escovagem, para que o seu animal de estimação se sinta como num spa. Não falta sequer uma piscina-praia (na foto de abertura) para brincar. Também pode contratar os serviços do hotel para pet-sitting ou para ir passear o seu amigo nas férias.

Casal de São Martinho – Tomar

O Casal de São Martinho, em Tomar, é uma espécie de resort para cães, com alojamento em cabanas em madeira cheias de espaço interior e exterior, mais uma equipa de “animadores”, que garantem que o seu animal de estimação não tem um momento aborrecido em toda a estadia. Não faltam sequer excursões de dog trekking, para ficarem a conhecer a região em longos passeios pela natureza.

Quinta da Patada – Grande Lisboa

A 30 minutos de Lisboa, este hotel para cães e gatos oferece 8000 m2 de área, para que nunca lhes falte espaço para os seus passeios e corridas. Mais duas grandes “creches” divididas por tamanho, para que possam socializar fora dos passeios com amigos do mesmo porte, e 25 boxes, todas individuais, completam as instalações desta Quinta da Patada.

Hotel Veterinário Monte dos Burgos – Porto

Hotel para cães e gatos com alojamentos em edifícios separados, para não criar potenciais situações de stress. O Monte dos Burgos fica dentro do espaço da clínica veterinária com o mesmo nome, pelo que o acompanhamento médico é permanente, e apesar de ficar em plena cidade do Porto, ao lado do hospital da Prelada, mesmo assim oferece várias zonas de lazer − às quais os hóspedes terão acesso várias vezes por dia.

O Gato Fica – Lisboa

A ideia é simples, em lugar de colocar o seu gato num hotel, vem uma pet-sitter a casa. A razão, defendem, é porque os gatos são animais territoriais que se sentem mais confortáveis no mesmo ambiente familiar, ainda que sem a família. O serviço de cat-sitting de O Gato Fica permite assim que os donos fiquem descansados, sabendo que o seu gato será bem cuidado, em visitas que podem ir dos 30 minutos por dia, até às seis horas, consoante o que contratar. Para que não lhe falte companhia.

Pet Hotel Gaia – V.N. de Gaia

Um hotel felino com quartos que recriam o conforto do lar, e um hotel canino indoor e outro outdoor, neste caso para cães de maior porte, onde podem desfrutar de mais espaço. O Pet Hotel Gaia oferece ainda serviços de treino e creche diária, assim como serviços de veterinária.

Grand Pet Hotel – Grande Lisboa

O nome Grand Hotel diz tudo. Pode ser para Pets, mas oferece excelentes acomodações para os nossos companheiros nestas férias. Boxes, espaçosos recreios, serviço de primeira e até uma piscina, porque não podem ser apenas os donos a dar mergulhos. No Grand Pet Hotel, em Barcarena, também é possível agendar treinos de obediência e socialização para as férias, e ir acompanhando tudo pelas fotos e vídeos que vão enviando.. Assim fica-se mais descansado.

Hotel Canino VillaDog – V.N. de Gaia

Além das espaçosas instalações, o Hotel Canino VillaDog é perfeito para aproveitar as férias e oferecer ao seu cão aulas de correção e adestramento, para que todos tenham um resto de ano mais descansado.

PetInn – Grande Lisboa

Gerido pelos Veterinários sobre Rodas, o PetInn, na zona de Sintra, oferece uma série de serviços especializados, como treinos de obediência, dietas especializadas para cada fase de crescimento, banhos e tosquias e espaços para brincadeiras num ambiente que, prometem, será muito amigável para todos os patudos. Isto para além dos óbvios serviços veterinários.

Hotel Monsanto Pet – Lisboa

O Monsanto Pet está inserido num grupo de lojas e clínicas veterinárias que oferece não só hospedagem para cães, gatos, animais exóticos e aves como também um leque de serviços alargado, no qual se incluem treino para cães, banhos e tosquias e ATL canino. Mais toda a área florestal envolvente, que é fantástica para os hóspedes darem o seu passeio diário.

Por C-Studio / Cofina Media