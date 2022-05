As melhores bicicletas elétricas de 2022

min de leitura

Estas são as melhores bicicletas elétricas no mercado, para chegar mais longe sem uma pinga de suor a ensombrar o dia. E algumas até ficam bastante em conta.

Publicado em 19-Mai-2022

Não preferia percorrer as ruas da cidade de uma forma mais despreocupada? Sem passar boa parte do tempo à procura de um lugar para estacionar, sem stressar com o trânsito ou sem fazer contas ao dinheiro para conseguir meter combustível? E, mesmo assim, conseguir chegar mais cedo, fresco e tranquilo ao trabalho? Sim, é possível, mas para isso tem de procurar uma bicicleta, na versão eletrificada.

As bicicletas elétricas são particularmente úteis e surpreendentemente divertidas. Conseguem cobrir mais terreno do que os modelos tradicionais, transportar mais carga e não obrigam o ciclista a chegar ao destino num estado de quem acabou de correr uma maratona. Hoje em dia encontram-se elétricas para todos os feitios e bolsas, umas desenhadas para uma utilização mais urbana, outras para estrada aberta, de asfalto ou gravilha, e outras ainda mais preparadas para enfrentar os terrenos difíceis e inclinações muito acentuadas. Felizmente a oferta é extensa, mas entre todos os modelos no mercado estamos mais inclinados por estes:

Van Moof S5

Os fios, o motor, a bateria, um cadeado, as luzes, e tudo o que mais se lembrarem estão integrados na estrutura desta grande bicicleta urbana. Incluindo até um sistema antirroubo que bloqueia a bicicleta caso seja necessário. A S5 é uma nova versão, revista e melhorada, da premiada marca holandesa, e não lhe falta sequer um modo Turbo, para aqueles momentos em que necessita de potência extra.

Gitane Organ’e-Bike

A Gitane é uma marca de entrada de gama do grupo Peugeot Cycles, e produz excelentes – cómodas e potentes – bicicletas elétricas, por um preço um pouco inferior ao das irmãs.

Urban Arrow Family

A Urban Arrow Family está desenhada para transportar a mais preciosa das cargas: os pequenotes. Consegue transportar até três crianças, com toda a segurança, e existem diferentes acessórios para adicionar, como uma rede para o sol, outra para a chuva, um adaptador para Maxi-Cosi, etc. Ainda não é muito comum em Portugal ver-se os pais a transportar os filhos, mas esta bicicleta vai começar a mudar isso.

Canyon Procede: On 5

Uma bicicleta bastante funcional e versátil da Canyon. Perfeita para a cidade, sim, mas adequada também para quem se quer aventurar em estradas um pouco mais abertas. Com corpo em alumínio, até os para-lamas foram fabricados no mesmo material, para uma maior resistência.

Specialized Turbo Como

Fácil de manobrar, incrivelmente suave a rolar, e com uma autonomia que pode chegar a uns incríveis 120 quilómetros. A Specialized investiu forte nesta Turbo Como à qual não falta sequer um Walk Mode, para ajudar quando leva a bicicleta pela mão.

Decathlon Elops 120 E

Este modelo da Decathlon é um dos mais populares nas nossas cidades, pelo seu preço em conta, certamente, mas também pela autonomia de 20 a 50 km e três modos de “condução”, Eco, Normal e Sport (25km/h de velocidade máxima). Cereja no topo do bolo, é feito em Portugal.

Urban Nomad Sk8

A SK8 oferece a grande vantagem de poder ser dobrada, facilitando muito a sua arrumação. E a única cedência que faz para ter essa característica é ter as rodas mais pequenas − o que obrigaria a um esforço extra no pedal, não fosse o facto de o motor elétrico fazer essa compensação.

KTM Macina Sport

Talvez queira uma bicicleta para ir de casa para o trabalho em perfeito conforto, mas depois também quer uma bicicleta que o possa levar por caminhos nunca antes pedalados. A boa notícia é que existe uma bicicleta assim, é da KTM, e tem um novo quadro redesenhado para albergar os novos sistemas de propulsão da Bosch (motor e bateria) e manter o caráter desportivo. Não lhe faltam sequer pormenores como o guarda-lamas e o porta-bagagens para as deslocações urbanas.

PEUGEOT eC01

A Peugeot eC01 oferece uma enorme facilidade de utilização, graças ao seu quadro aberto, e a uma autonomia de 90 km. Uma bicicleta superpolivalente.

Grand Canyon: On 7

A Grand Canyon: On 7 é ainda mais radical e, pelo preço, oferece uma performance de E-BTT verdadeiramente excecional. Já quando a quiser usar nas viagens para o escritório – o que é perfeitamente possível, pois tem um rodar muito confortável − recomendamos a compra de alguns acessórios como os guarda-lamas, para evitar ficar todo salpicado pelo caminho.

Ressalva final: as bicicletas elétricas são obviamente mais caras do que os modelos tradicionais, em que o esforço é feito única e exclusivamente pelo ciclista. Podem chegar a preços muito elevados, por isso é bom saber os cartões de Crédito Unibanco permitem usufruir de 20 a 50 dias de crédito sem juros, e ainda fracionar a compra em três prestações, também sem juros.

Outra alternativa será optar por um dos serviços de bicicletas partilhadas, como o oferecido pela Free Now. Sobre isso, aliás, mas não só, já tivemos uma conversa muito interessante com o diretor de Marketing da plataforma, André Amaro.

Por C-Studio / Cofina Media