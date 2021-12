Viva a festa

Os dias de todas as celebrações chegaram, e é tempo de rever o que falta e no que deve investir para estar sempre deslumbrante.

Publicado em 21-Dez-2021 por Ana Campos, consultora e stylist de moda

Dezembro é o mês em que todos nós temos de ter as peças especiais sempre à mão para estarmos preparados para as diferentes ocasiões, seja o jantar da empresa, o copo de fim de tarde com as amigas ou a ceia familiar.

Para esta temporada os designers prepararam o regresso dos looks mais radiosos e sensuais às passerelles, em que o brilho e a cor passaram a ser essenciais. Aplicações de cristais e lantejoulas, em roupa ou acessórios, tecidos transparentes que deixam antever a lingerie ou mesmo tecidos naturalmente mais festivos, como o veludo ou o cetim, marcam presença em muitas coleções.

A grande novidade é a introdução de cores vivas, em que o cor-de-rosa ganha grande destaque, e a sua mistura com os diferentes tons metálicos, criando uma nova paleta muito mais otimista para este fim de ano. O preto continua a fazer parte dos looks de festa, mas sempre com algum brilho à mistura ou então conjugado com peças transparentes.

No que toca às silhuetas, as grandes apostas são peças que acompanhem ou revelem as linhas do corpo, quer seja pelos cortes justos, ou por materiais fluidos, o que torna esta temporada muito sexy.

E para enfrentar o frio a aposta é nos casacos casual, que dão personalidade ao coordenado e ganham uma nova vida ao lado de todos os brilhos e cores.

Descubra o look e os acessórios ideais para si e faça a sua lista de compras, a fazer com a sua conta digital ou o cartão de crédito este mês, para que esteja sempre irrepreensível em qualquer momento.

Look 1

1 – Vestido revestido a lantejoulas, €49,95, Zara.

2 – Brincos em metal e resina, €7,95, Promod.

3 – Pulseira Golden Glamour em metal, €14,95, Bijou Brigitte.

4 – Carteira-envelope estampada, €29,90, Accessorize.

5 – Sandálias metalizadas, €22,99, Seaside.

Look 2

1 – Vestido em cetim com plumas, €35,99, Bershka.

2 – Casaco em felpo de lã, €179, H&M.

3 – Pulseira em metal, €35, Casa Batalha.

4 – Carteira efeito pele, €11,99, C&A.

5 – Sandálias metalizadas com cristais, €27,50, Shein.

Look 3

1 – Vestido metalizado, €49,99, Mango.

2 – Blusão em camurça falsa, €49,99, Pull & Bear

3 – Earcuffs em metal com brilhantes, €2, Primark.

4 – Saco em malha metálica, €88, Bimba y Lola.

5 – Botas em malha com cristais, €179,95, Aldo.

Look 4

1 – Camisa em organza, €79, Uterqüe.

2 – Soutien em seda, €29,95, Massimo Dutti.

3 – Saia revestida a lantejoulas, €69,99, Esprit.

4 – Brincos Let’s Get Loud em metal e enamel, €39, Guess.

5 – Sandálias metalizadas, €49,99, Fórmula Joven no El Corte Inglés.

Look 5

1 – Top em malha revestida a lantejoulas, €25,99, Stradivarius.

2 – Calças em veludo cotelé, €25,99, Sfera.

3 – Brincos Snake em prata, €79, Pandora.

4 – Pulseira Letra com cristais e ródio, € 65, Swarovski.

5 – Sandálias em camurça com pelo, €29,99, Parfois.

Por C-Studio / Cofina Media