Os melhores presentes para oferecer no Dia da Mãe

Já tem presente para oferecer neste Dia da Mãe tão especial? Vamos descobrir 13 prendas à altura da melhor mãe do mundo.

Publicado em 26-Abr-2021

“Com seis letrinhas apenas, se escreve a palavra prenda, que é das palavras pequenas a melhor para uma mãe…” Sabemos que são o amor e o carinho que realmente contam, mas no dia 2 de maio não se esqueça de acrescentar um pequeno gesto.

Dos oceanos para as mães, com amor

Todos os produtos da linha SkinPerfection, by Bluvert, escondem um pequeno “segredo”: um concentrado de duas microalgas marinhas cultivadas em Porto Santo, com propriedades reafirmantes e regenerativas. É essa a base de uma linha com um Soothing Eye Contour, para reduzir papos e olheiras; um Advanced Day Serum antioxidante, um Complete Night Serum, para suavizar a textura da pele durante a noite e, finalmente o Ultimate Facial Cream, um creme que tonifica e restaura a elasticidade da pele. A rotina completa com os quatro produtos exponencia os resultados, mas qualquer um deles garante resultados visíveis ao fim de um mês.

Bouquet de cacau

A Arcádia, velha empresa familiar de chocolates, acaba de lançar um cabaz para o Dia da Mãe composto por um coração de chocolate negro e uma caixa de rosas…de chocolate de leite. Uma combinação para deixar uma mãe deliciada. Mas como estas flores são capazes de desaparecer num ápice, a Arcádia juntou-lhes ainda um ramo de flores preservadas, ou seja, flores naturais tratadas para durarem anos. Estas sim são para ficar.

Mom’s Retreat

Depois de todo o confinamento, este será provavelmente o presente mais desejado: uma escapadinha até aos Açores. Foi o que pensou o grupo hoteleiro Singular Properties que detém o Santa Bárbara e o White Exclusive Suites & Villas em São Miguel, e que criou o programa Mom’s Retreat, com duas noites de alojamento, jantares incluídos, aula de Yoga, massagem relaxante, e lunch boxes para levar em passeios pela natureza exuberante da ilha. O voucher está disponível agora, mas pode até ser gozado em qualquer altura do ano.

Retiro em família

Se os Açores ficam um pouco fora de mão, o Martinhal tem a alternativa perfeita para Portugal continental, com dois hotéis no Algarve, e outro em Cascais, virados totalmente para as famílias. Aqui podem encontrar muitas atividades divertidas para fazer em família, mas também serviços montados para entreter os mais novos enquanto as mães desfrutam de algum tempo de qualidade a sós e recarregam baterias.

O melhor cartão-presente

Sabe muito bem que a sua mãe vai sempre fazer uma escolha melhor do que a sua. Não à volta a dar. Foi assim desde que nasceu, e este ano não será diferente, por isso, para oferecer um presente realmente perfeito, escolha um cartão Presente Unibanco, que a mãe pode depois utilizar online ou em qualquer estabelecimento aderente à rede Visa em Portugal. De uma forma simples, rápida e segura.

Diga-o com diamantes

Para este dia a Tous, uma das principais marcas mundiais em luxo acessível, criou um medalhão “Mama”, com a palavra escrita a diamantes para dar mais ênfase à mensagem. Mas se diamantes for to much existem diferentes opções à escolha, entre colares, brincos e anéis, coloridos, divertidos ou clássicos…Para todos os gostos e bolsas, na realidade. Independentemente do preço, em muitas dessas opções será possível personalizar o presente gravando uma pequena frase.

Para mães de força

Antigamente uma aguardente era um presente exclusivo para homens, mas sabem uma coisa? O mundo já não é o que era, e as mulheres que gostam de saborear uma bebida forte já não têm qualquer problema em assumir. Sobretudo no caso desta D’Alva Aguardente Vínica Velhíssima, cuja cor dourada profunda revela bem o líquido precioso e a riqueza de aromas. Passou os últimos 30 anos a estagiar cascos de vinho do Porto de 550 litros, para agora poder ser apreciada pelas mães entendidas na matéria.

Coffrets à cabeça

A Jean Louis David lançou uma linha de coffrets exclusivos da Kérastase, compostos por um champô, uma máscara e uma fragrância para casa. Sendo esta última em oferta. Existem quatro kits, para outras tantas necessidades, como Blond Absolu, champô e máscara ultra hidratantes, o Resistance, para fortalecer e reconstruir cabelos danificados, o Nutritive, de nutrição profunda e o Genesis, um champô e um sérum fortificante e antiqueda. Prometem fazer maravilhas à cabeça de todas as mães!

Para um merecido descanso

A maioria das mães vai adorar descansar numa cama de rede. É confortável, embala…Pode montar num jardim ou levar consigo e prender entre duas árvores, à sombra, num dia passado no campo. A Loja do Gato Preto, que vende a cama, tem também uma lindíssima cesta de piquenique (e outros acessórios) por isso, que tal juntar o útil ao agradável neste Dia da Mãe? Depois da refeição a cama vai saber ainda melhor.

Toalhas com caráter

É sempre bom ver uma marca de sempre – a Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas foi fundada a 2 de outubro de 1845 – adaptar-se aos tempos modernos. E as mães vão adorar receber estas toalhas personalizadas, com o seu nome, iniciais ou até uma pequena mensagem. Isto porque a Torres Novas 1845 acaba de criar um serviço de personalização bordada, disponível para todas as toalhas compradas no site, online, mas também em lojas físicas, com a recolha e entrega em casa gratuitamente. Assim é muito mais fácil oferecer um presente único.

Um momento de prazer

Nenhuma mãe vai conseguir resistir aos encantos hedonistas da ciência Ayurveda. Do corpo à mente, estamos a fala de rituais de relaxamento e rejuvenescimento, tal como se faziam nos antigos palácios do Sri Lanka. Só que agora em Portugal, através da SPA Ceylon, e sob a forma de cremes hidratantes, purificantes e calmantes para aplicar na segurança de casa. Não podia ser melhor.

Mommy, mommy cool

Para as mães jovens e sempre jovens, a holandesa Scotch&Soda tem uma saia perfeita para os dias que se avizinham, com padrões fortes, em forma de estrela-do-mar, volumosa, mas muito leve. Combine-a com uma camisa igual para um look total, com uma t-shirt básica branca ou preta para um look contrastante, mas uma saia cheia de estrelas parece-nos um presente perfeito para a maior estrela de todas.

Bottomless Brunch

E que tal oferecer um pequeno-almoço decadente, cheio de croissants e torradas e compotas e ovos e panquecas e sumos e cocktails, daqueles com álcool, para terminar em beleza? Melhor seria dizer para começar o Dia da Mãe em beleza, porque é isso mesmo que propõe (todos os fins de semana, na realidade) o Dear Breakfast, no novo rooftop mais cool de Lisboa, em Santos, com vista para o Tejo. PS: “Bottomless brunch” é o nome do menu único no qual, por um preço fixo, pode mesmo provar todos os cocktails que quiser.

