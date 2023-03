Dia da Mulher: 15 presentes feitos por mulheres e para mulheres

O Dia da Mulher celebra-se já no dia 8 de março, e para assinalar a data nada como investir num destes presentes, feitos por mulheres e para mulheres.

Nalguns países o dia é amplamente celebrado como um marco na luta pela igualdade de género, emancipação e empoderamento feminino. Noutros, infelizmente, a data é ostensivamente ignorada. Como Portugal não pertence a esta categoria, vamos então celebrar este Dia da Mulher apoiando negócios com rosto, que nasceram de mulheres com um sonho e que souberam transformá-lo em realidade.

Not Yet Famous

Filipa Silva criou esta marca de moda e óculos de sol em 2019, com um propósito assumidamente ambiental. Esta T-shirt é a primeira parceria com a Thirst Project, uma ONG que procura resolver o problema mundial de água potável. E com uma única T-shirt conseguem garantir o acesso a água potável para 12 pessoas durante um ano. São 29 euros! E ainda ficam com uma T-shirt bem engraçada, que podem usar com todo o orgulho.

Plansel

Foi Jorge Böhm quem fundou a Plansel em 1982, na área dos viveiros vitícolas, mas foi a sua filha, Dorina Lindemann, quem fundou a adega e se lançou na produção de vinhos. Hoje é secundada pelas filhas, Júlia e Luísa, e a grande paixão destas três portuguesas adotivas são mesmo as nossas castas autóctones.

JMC

Joana Mota Capitão criou a sua marca de joalharia em 2016, fruto de uma vontade muito grande em expressar o seu próprio estilo. Joalharia moderna, mas suficientemente versátil para abarcar vários estilos, sempre com alma, e até com a possibilidade de criar peças únicas.

Manjerica

Teresa Bettencourt vai buscar inspiração aos seus Açores para criar as carteiras, todas elas feitas à mão, por artesãos em Portugal. Design depurado, funcionalidade, detalhes e qualidade da matéria-prima e da construção são as traves-mestras desta rara marca de moda nacional, fundada em 2011.

Peryod

A Peryod é assumidamente uma marca feminista, nascida no Porto e da partilha de valores das amigas, Mónica, Rita, Mafalda e Graça. Entre peças básicas de moda (bodys, sweats…) e acessórios que vão desde um tapete de rato a uma caneca, cada compra vai ajudar uma instituição que presta apoio social a mulheres e raparigas, com vista a diminuírem as injustiças de género no mundo.

Canté

A Canté nasceu nas férias de Mariana Delgado e Rita Soares, em 2011, mas foi o trabalho árduo que fez o sucesso desta marca que tanto ajudou a popularizar a swimwear feito em Portugal. Hoje, a coleção expandiu-se sobretudo para a moda íntima, o que faz todo o sentido.

Apolis

Cada um destes sacos de compras é criado no Bangladesh por uma comunidade de mães a quem são garantidos um sustento, um ordenado justo, uma parte dos lucros, e um fundo de reforma. E estão à venda em Portugal na Banema Studio, personalizados com os nomes das nossas duas grandes cidades.

NUUK

A Nuuk não é apenas uma história no feminino, mas entre mãe e filha que decidem juntar os seus conhecimentos (gestão e design) para fundar uma nova marca de joalharia portuguesa. Com enfoque na qualidade e no preço. Desde então a empresa especializada mundial até já as considerou uma das 10 melhores marcas para seguir.

Vieira de Sousa

Os Vieira de Sousa produzem vinho há cinco gerações, mas foi Luísa Vieira de Sousa Borges quem, em 2008 e recém-formada em Enologia, decidiu criar a empresa de família. Para isso teve o apoio da mãe, Maria de Lurdes, e, desde 2017, da irmã, Maria Eduarda. Vinhos do Douro e do Porto, que surpreendem pela positiva.

Irmãs Flores

As Irmãs Flores, Inácia e Perpétua, são exímias executantes nessa nobre arte dos bonecos de Estremoz. Com loja aberta no centro da terra alentejana, os seus bonecos são cada vez mais cobiçados por quem nos visita, mas também por portugueses que (re)descobriram finalmente o valor do nosso artesanato.

Josefinas

A marca que Filipa Júlio e Maria Cunha fundaram em 2013 teve um sucesso estratosférico em pouquíssimo tempo. Parece que meio mundo andava atrás de sapatos de luxo, mas rasos e confortáveis. E isso incluiu as maiores influencers, atrizes e até realeza. As Josefinas chegaram a ter loja em Nova Iorque e hoje exportam a maior parte da produção para todo o globo, de Espanha a Hong Kong e China.

Conscious The Label

Já aqui lhe contámos como Joana Silva fundou a Conscious na Ericeira. Uma marca muito ligada ao mar e à Terra. Do swimwear evolui para o apparel, sempre com as preocupações no sítio certo.

Latitid

Foi entre a latitude e a atitude que as irmãs Inês e Marta Fonseca e a amiga Fernanda Santos fundaram a Latitid, no Porto. Mais uma novidade que fez explodir a moda de praia portuguesa e que todos os anos ganha novidades – especialmente quando o sol começa a brilhar.

Kiki Vase

Parece um cesto de papel, mas é na verdade uma representação em porcelana desenhado pela artista Kiki Van Eijk para a Serax, e que está à venda na 27 Lisboa. Uma peça de decoração marcante, moderna e divertida.

Parfois

A Parfois dispensa apresentações. Tem atualmente mais de mil lojas espalhadas pelo mundo, em mais de 70 países, mas foi fundada em 1994 por Manuela Medeiros, no Porto. Hoje a empresária ainda dirige a empresa, embora não numa posição executiva, e contrataram Ana Domínguez-Hervella (ex-Bimba y Lola) para assumir as funções de diretora criativa.

