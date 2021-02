14 presentes para o Dia dos Namorados

No São Valentim mais estranho das últimas décadas, vamos fazer de tudo para não confinar o amor.

Publicado em 04-Fev-2021

O 14 de fevereiro não é um dia para pensar em si. É um dia para agradar ao seu amor e deixá-lo(a) feliz! Se isso implicar ser melosamente romântico, pois que assim seja. Se tiver de ser prático e oferecer um presente útil, vamos em frente. Quem ainda conseguir tirar um coelho da cartola e surpreender mesmo em confinamento, tanto melhor. Ganha pontos extra.

Naturalmente que é muito mais fácil dizer do que fazer, e é por essa razão que aqui vimos, com algumas ideias de presentes, entre clássicos, como flores e chocolates mas com um twist, ou ideias especialmente desenhadas para este ano de pandemia. O objetivo é sempre o mesmo: tornar este São Valentim ainda mais especial para os namorados.

Se não podemos ir ao Eleven, o Eleven vem até nós

Calma! Não estamos a falar de futebol, nem a pensar numa assinatura da Eleven Sports (ainda que não seja má ideia se o seu amor for daqueles que só vê bola à frente. Nesse caso também vale, e pode clicar neste link). Mas a nossa ideia é um pouco mais gostosa e implica encomendar jantar no Eleven, o restaurante com estrela Michelin que está a fazer entregas ao domicílio. Nada mau para um jantar romântico!

Podem escolher entre um Starpack, um dos pratos da ementa ou um cabaz para duas pessoas, com entrada, prato e sobremesa. O cabaz ainda inclui um vinho Pedro&Inês, da história de amor, mais o livro Eleven by Joachim Koerper, com 55 receitas para fazer no resto do ano. Tudo por 80 euros.

É prò menino e prà menina, olha o relógio

O Swatch “Dia dos Namorados” é uma tradição de muitos casais que todos os anos acrescentam um (ou dois) modelos à coleção. Mas mesmo quem não pretenda iniciar-se nesse hábito as edições do ano destacam-se pelo humor da mensagem e são perfeitas para reparar um amor partido. Mesmo a tempo. Preço 65 euros.

Diga-o com chocolates… e uma joia

Chocolates são um presente irresistível no Dia dos Namorados, mas o que dizer quando a caixa traz, ainda, uma pequena joia para reforçar a mensagem de amor? A Arcádia e a joalheira portuguesa Panna tiveram a ideia de se aliar este ano e oferecer, no mesmo presente, os melhores corações de chocolate de leite, e uma bonita pulseira em prata, para ninguém ter de optar entre uma coisa e outra. Um presente delicioso e sofisticado, num lindo estojo, por 27,50 euros.

Diga-o com um cartão-presente

Um cartão-presente é perfeito, precisamente porque permite escolher sempre o que mais se deseja. Ao optar pelo Cartão Alegria está ainda a oferecer muitos sorrisos a quem deles mais precisa, pois o valor de aquisição do cartão (2 euros) é doado à Fundação do Gil. O cartão Alegria está disponível nos valores de 15, 25, 50, 100 e 150 euros.

Outra boa alternativa será o cartão Shopping Lovers, uma parceria com a Multi Portugal e que pode ser utilizado como meio de pagamento em mais de 50.000 lojas aderentes à rede VISA – mal o confinamento permita uma visita.

A sedução inebriante dos aromas florais

A Mainova, pequena produtora de vinhos alentejanos, e a Amor e Lima Home, uma loja online de decoração e tableware, criaram mais uma parceria cujo resultado é superior à mera soma das partes. Um pack composto por uma garrafa de vinho Moinante Rosé 100% Castelão e por um centro de mesa de flores campestres. O Rosé Castelão tem enologia de António Maçanita e é um vinho floral, com algumas notas de frutos vermelhos. O pack custa 25 euros

Faça você mesmo o seu jantar japonês. Com resultado garantido

Ikigai não é apenas uma filosofia de vida japonesa, é também, desde o ano passado, um dos melhores representantes desta gastronomia em Lisboa. E o Ikigai está a oferecer em takeway&delivery uma box com tudo o que necessita para preparar seis deliciosos temakis pela sua própria mão. Com a segurança de saber que terá um resultado final verdadeiramente compensador. Se ainda pretender mais variedade é só acrescentar à encomenda inicial um dos muitos pratos do restaurante. Preço (do kit): 27 euros.

Call me by my name

Até porque não convém trocar o nome numa altura destas… A designer portuguesa de joias, Maria Avillez Jewellery, criou esta coleção simples e minimalista, a pensar especialmente nesta ocasião. Cada uma das peças, em prata ou banhada a ouro, é feita à mão, segundo as técnicas mais tradicionais da joalharia portuguesa. São peças únicas, tal como o seu amor é único. E por isso não se engana no nome. Preços a partir dos 29 euros.

A peça mais sedutora

A lingerie é sempre uma boa aposta – e por maioria de razão ainda mais em confinamento. Como habitualmente, a italiana Intimissimi criou uma coleção especial – que pode ver aqui -, mas também pode encontrar uma lingerie igualmente sexy em saldos, como na segunda fotografia. Atenção, porque não estamos a sugerir que se torne sovina precisamente no Dia dos Namorados, mas é uma opção…

Diga-o também com uma flor

Vamos ajudar comércio local! Nunca será de mais salientar que as floristas são das poucas exceções ao confinamento geral e que a sua florista de bairro continua provavelmente aberta. A N’Flor florista é uma dessas floristas. Fica no bairro de Alvalade, mesmo em frente ao mercado, mas tem também uma abordagem bastante moderna no design dos bouquets.

Love is in the air

Uma manta quentinha, partilhada a dois num sofá, é perfeita para iniciar um serão aconchegante. Hoje e em todas as outras noites que lhe seguirem. Esta manta da Burel oferece ainda a garantia de ser fabricada exclusivamente com as melhores e mais sustentáveis lãs da Serra da Estrela. Preço 129 euros.

À nossa

Uma rolha a saltar, uma garrafa de Möet&Chandon Impérial Rosé (preço: 52,95 euros) e um brinde a dois. E outro. E outro ainda… Nenhuma outra bebida no mundo liga tão bem com romance e celebração como um bom champanhe, “o vinho dos reis e o rei dos vinhos”.

Kiss&Love

Dois cadernos de notas apaixonados, para deixar mensagens e juras ao longo do ano inteiro porque, na verdade, o amor não se esgota – nem deve – apenas neste dia. Preço: 23 euros na loja online da Viterbo Interior Design.

Sabores afrodisíacos

Ostras e um soalheiro Alvarimho parecem um plano perfeito para uma refeição de namorados, mas e se ainda juntássemos a inebriante sensação do chocolate? Um trio perfeito cortesia da Aquanostra, que se aliou à Hussel para oferecer uma sobremesa especial e um voucher surpresa. A promoção estará disponível no site a partir do dia 6 de janeiro.

