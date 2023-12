Um Natal com mais alegria

Este Natal vamos oferecer presentes que vão deixar um sorriso de alegria no rosto de quem recebe, mas ficar para sempre na memória de quem é ajudado.

Publicado em 04-Dez-2023

As semanas anteriores ao Natal são geralmente antecedidas de muito trabalho de detetive, e perguntas mais ou menos evidentes para tentar descobrir quem quer o quê. Mas, e se em vez de nos preocuparmos apenas em acertar, quisermos também fazer a diferença com os presentes de Natal? No melhor espírito natalício fomos à procura de presentes solidários, que revertem a favor de quem mais necessita de ajuda.

Um presente que faz a diferença

O Café Joyeux é uma família de cafés-restaurantes solidários e inclusivos, que procuram integrar pessoas com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento. Ao comprar qualquer artigo na loja dos cafés estamos a ajudar a 100 por cento esta missão. Na Loja encontram-se cafés em cápsula e em grão, chás e até um cabaz de Natal e mais alguns acessórios. As compras podem ser feitas online, ou num dos Café Joyeux de São Bento, Parque das Nações, Cascais e agora também Telheiras.

Este Natal ofereça alegria a dobrar

O Alegria é um cartão presente resultado da parceria entre o UNIBANCO e a Fundação do Gil, que recebe 4 euros por cada cartão comprado. O custo unitário é de dois euros, mas o UNIBANCO duplica o valor, para que a Fundação possa continuar a sua missão de apoiar crianças em situação de doença prolongada.

As equipas da Fundação do Gil prestam sobretudo cuidados domiciliários, em colaboração com os hospitais, conseguindo assim que as crianças em situação de doença crónica ou prolongada possam ter toda a terapêutica necessária num ambiente mais familiar e protegido. Para as crianças impossibilitadas de regressar para junto das suas famílias, por risco social ou clínico, a Fundação criou ainda a Casa do Gil, uma casa de acolhimento que oferece um novo lar temporário a essas crianças em situação ainda mais fragilizada.

O Cartão Alegria pode ser adquirido online e por qualquer valor entre os 10 e os 2500 euros. O saldo poderá depois ser utilizado naquilo que o destinatário mais gostar em uma ou várias compras ao longo de 12 meses. A parceria já angariou mais de 130.000 euros para a Fundação do Gil, por isso é caso para dizer: “Este Natal ofereça Alegria a dobrar”. A quem mais gosta e a quem mais precisa.

Um Presente para a Vida

Sem o trabalho Humanitário que a UNICEF realiza, existiriam ainda mais crianças em situação bem mais precária por todo o mundo. Este natal podemos ajudar a organização a fazer o seu trabalho, comprando, e oferecendo em nome de alguém, um dos packs Presentes Para a Vida, que a organização criou: Podem ser “30 Vacinas contra o Sarampo” (13 euros), “10 Mochilas” (17 euros), “10 000 pastilhas para purificar a água” (38 euros), um “Kit de Inverno para Bebés” (17 euros) e muitos outros.

Operação Nariz Vermelho

Ao comprar o Cabaz de Natal da Operação Nariz Vermelho está a ajudar a receitar alegria às crianças hospitalizadas, às suas famílias e aos profissionais das alas pediátricas dos hospitais. Há quase 20 anos que a associação desenvolve este trabalho fundamental, e o cabaz é composto por três produtos solidários, incluindo um “Nariz Vermelho, antialérgico, antidepressivo e anti mau humor!”, um “Jogo da Memória, o clássico e divertido jogo que une família e amigos” e um “Saco de Pano “Tote Bag” ONV, 1ª Edição. Acabado de ser lançado, é um saco muito especial que ‘está cheio de Alegria!’”. Por 8 euros

Realize um desejo de Natal

O Pai Natal Solidário dos CTT é uma ação dos correios que procura surpreender crianças em situação de risco, realizando os seus desejos de Natal. O funcionamento é simples: as crianças – até aos 12 anos e em situação de risco – são convidadas a escrever cartas ao Pai Natal, com os presentes que desejavam receber. Depois, as responsáveis pelas instituições entregam essas cartas nos CTT, que por sua vez as colocam online e nas Lojas, para serem escolhidas. Tudo o que precisa de fazer é escolher uma carta e apadrinhar a ideia, ou seja cumprir o sonho de uma criança na noite de Natal.

Natal a Meias

A Calzedonia e a TVI voltam a apostar na campanha Natal a Meias, cujos resultados revertem a favor da Liga dos Bombeiros Portugueses. Tudo o que tem de fazer é garantir que as meias que já ia comprar de qualquer maneira (há lá presente de Natal mais típico?) sejam estas. Paga 5 euros e metade desse valor vai para os bombeiros. As meias são todas iguais – vermelhas às riscas azuis – mas tem em modelos específicos para senhora, homens (mais escuras e com uma versão longa), e para as crianças.

Por C-Studio / Cofina Media