Mapa-mundo: o maior Lego de sempre

A Lego acaba de apresentar um puzzle perfeito para os amantes de viagens e, com quase 12 mil peças, vai demorar a terminar mais tempo do que uma viagem à Austrália.

Publicado em 28-Jul-2021

Não há planeta B, mas felizmente existe agora um planeta Lego onde se pode viajar, dar asas à criatividade e passar horas completamente abstraído da Covid, e da humanidade que insiste em estragar o nosso belo Planeta Azul. Foi este mundo que a Lego decidiu homenagear, com um mapa com 11.695 peças, o maior Lego alguma vez comercializado. Terá um metro de largura depois de montado, e já vem com tudo o que necessita para pendurar na parede e expor a façanha. Depois, pode ainda decorar o mapa colocando peças em todos os lugares visitados, talvez até utilizando uma cor diferente para cada membro da família?

Graças à Lego, já se pode viajar pelo mundo inteiro sem sequer precisar de passaporte.

Este Lego Art World Map apresenta outra grande vantagem sobre puzzles e mapas-mundo, pois permite que os utilizadores representem o planeta à sua maneira, dando-lhe um cunho pessoal na localização dos continentes ou nas tonalidades dos mares. Pode, por exemplo, tentar recriar um pôr do sol mágico na Grécia, ou dar-lhe uma forma completamente psicadélica, a escolha é do artista, e não se trata apenas de montar um mapa, mas criar uma obra de arte, o que vai dar muito mais prazer.

No mapa-mundo da Lego pode escolher que continente prefere ver retratado no centro do mapa.

Como será montar um Lego com 12 mil peças?

Muito provavelmente há quem vá encarar a coisa de duas formas: procurando terminar o mais rapidamente possível, como se fosse um concurso para o Guinness Book of World Records, ou com muita calma, aproveitando para relaxar depois de um longo dia de trabalho. Um pouco de mindfulness nunca fez mal a ninguém e é essa, obviamente, a escolha acertada para a Lego, que até inclui no set o acesso para um podcast sobre viagens, para a mente viajar ao mesmo ritmo. Podemos ouvir a autora do blogue Travel Muse Family, Syazwani Baumgartner, partilhar a visita a uma das aldeias mais remotas e isoladas do mundo ou Torbjørn C. Pedersen contar como foi tornar-se na primeira pessoa a visitar todos os países do mundo numa única viagem – e sem apanhar aviões. Existem vários convidados e última é mesmo Fiorella Groves, design manager desta coleção Lego Art mas, também ela, uma apaixonada pela arte das viagens.

O set incluiu 40 bases, ligadas entre si, e divididas por três secções que podem ser dispostas de formas distintas. Cada pessoa pode escolher entre seguir as instruções à risca ou deixar-se guiar pela imaginação – ou escolher ambas, afinal, trata-se de um Lego, que pode marcar, desmarcar e voltar a marcar as vezes que entender. Pelo meio, vão certamente recordar todas as viagens que se fizeram e, muito provavelmente, divagar um pouco pelas que ainda querem fazer – mal esta pandemia nos permita um pouco mais de liberdade.

Lego Art Mapa Mundo. Ref. 31203. 11.695 peças. 104 cm X 65 cm. Preço: 249,99.

