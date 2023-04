Dia da Terra: o que sabe sobre o nosso planeta e como o podemos salvar?

Venha fazer este teste e descubra o quanto sabe realmente sobre a saúde do nosso planeta e o que podemos fazer para ajudar.

Publicado em 21-Abr-2023

É já amanhã, dia 22 de abril, que celebramos o Dia Internacional da Terra, uma das mais importantes iniciativas para chamar a atenção para os problemas que o planeta enfrenta. No site da EarthDay.Org, encontra uma série de atividades organizadas, incluindo as comemorações do Dia da Terra em Portugal, onde vão acontecer limpezas de praia, encontros para trocar roupa usada ou palestras sobre economia circular. Para ficar a saber mais pode consultar ainda o site da Fundação Oceano Azul, que oferece uma lista bastante extensa de atividades, mas antes de ver todas essas ações, responda ao nosso questionário e descubra o que já sabe sobre as formas de salvar o planeta.

Sabe quando surgiu o Dia da Terra? Foi em 1970, nos EUA Em 2000, na passagem para o novo milénio Em 2016, com o Acordo de Paris Correct! Wrong! Em 1970, o senador Norte Americano Gaylord Nelson e o ativista Denis Hayes juntaram-se para lançar um Dia da Terra, essencialmente para promover a criação de uma agência de proteção ambiental. O dia juntou mais de 20 milhões de pessoas, e ainda hoje é o protesto que juntou mais pessoas num único dia. Em 1990 o mesmo Denis Hayes tornou o evento mundial, com um conjunto de ações em 141 países. Em 2016, foi também essa a data escolhida para a Assinatura do Acordo de Paris. Sabe qual o tema da edição deste ano? O Oceano é a nossa Terra Invista no nosso Planeta Proteja a nossa Espécie Correct! Wrong! A 53ª edição tem como tema "Investir no nosso planeta", e apela a uma atuação conjunta no sentido de o proteger. Uma aliança que una todas as entidades: empresas, governos e cidadãos. Todos representados e todos responsáveis, por um planeta melhor. Fala-se muito no efeito de estufa, mas sabe o que é? Um projeto científico para armazenar melhor o calor da terra e diminuir o consumo energético Quando os gases libertados na atmosfera impedem o calor de se evaporar no espaço Quando se pinta uma casa com plantas, para criar um bonito efeito ambientalista Correct! Wrong! Correto. Um conjunto de gases libertados pela atividade humana impede que a radiação solar absorvida pela Terra possa ser “devolvida” de volta ao espaço. Isto cria um típico efeito de estufa que aquece o planeta. Entre as várias atitudes que podemos ter para reduzir as emissões desses gases, qual das seguintes opções será a correta? Desperdiçar menos alimentos Abrir as janelas para ajudar a ventilar a casa Usar lâmpadas para simular a luz solar Correct! Wrong! Mais de um terço dos alimentos produzidos nunca chega à mesa. Alguns estragam-se durante o transporte, sendo os consumidores responsáveis pelo restante. Estima-se que aproximadamente 8 a10% das emissões mundiais de gases de efeito estufa estejam relacionadas com este desperdício de alimentos, o que é duplamente preocupante. Qual é a segunda maior fonte de emissão de gases com efeito de estufa? A criação de energia com combustíveis fósseis Os transportes A pecuária Correct! Wrong! A criação de gado é o segundo maior contribuinte para as emissões de gases de efeito estufa, atrás da produção energética e antes até dos transportes. É, além disso, uma das principais causas de desflorestação, poluição da água e do ar e perda de biodiversidade. É por isso cada vez mais aconselhável reduzir o consumo de carne e aumentar o de vegetais. 7 A indústria da moda é outro grande poluidor. Sabe qual a percentagem que representa no total das emissões globais? 5% 10% 15% Correct! Wrong! A indústria da moda é responsável por 8 a 10% dessas emissões atualmente. Se não alterar os sues métodos de produção, até 2030 produzirá o dobro do volume das emissões permitidas pelas metas definidas no Acordo de Paris. Sabe quantos litros de água são necessários para fazer umas calças de ganga? 69 litros 173 litros 7570 litros Correct! Wrong! São necessários, em média, mais de 7500 litros de água para fazer um par de jeans. Desde a produção do algodão até a entrega da peça acabada na loja. O suficiente para suprimir as necessidades de consumo de uma pessoa, ao longo de 10 anos. A indústria têxtil consome anualmente 20% da água potável disponível. O que é o Greenwashing? Lavar a roupa com um detergente amigo do ambiente Um processo à base de plantas naturais e sustentável para tingir as roupas na cor verde Falsas alegações de sustentabilidade Correct! Wrong! O termo Greenwashing aplica-se a alegações de sustentabilidade ambiental por parte uma marca, mas que são falsas ou enganosas. A Rede Internacional de Proteção e Execução do Consumidor (ICPEN) concluiu que até 40% das alegações ambientais encontradas em sites eram falsas ou destinadas a enganar os clientes. Será que a lavagem da roupa tem impacto no meio ambiente? Sim, tem um impacto negativo no consumo de água Além desse impacto, liberta toneladas de microplásticos nos oceanos Felizmente já é quase nulo, porque as máquinas de lavar são muito eficientes Correct! Wrong! Estima-se que os microplásticos representem já 31% de todo o plástico nos oceanos, e a maior fatia dessa produção vem da lavagem da roupa, que liberta anualmente perto de 500 mil toneladas de microfibras nos oceanos. Isto será o equivalente a 50 mil milhões de garrafas de plástico. Por essa razão, não e só importante fugir da fast fashion e comprar peças duradoras, feitas com materiais orgânicos, como depois evitar ao máximo a sua lavagem. Em média, as mulheres repetem a mesma peça de roupa quantas vezes? 7 a 10 vezes 15 a 25 vezes Mais de 30 Correct! Wrong! De acordo com um estudo feito a 2000 mulheres no Reino Unido, conduzido pela empresa Barnardo, descobriu-se que estas usavam as peças de roupa apenas sete vezes, em média. Um valor que tem vindo a aumentar (ou a diminuir) nos últimos 15 anos, provocando cada vez mais poluição e desperdício. Do que trata a economia circular? A ideia é usar e deitar fora, para se produzir de novo e recomeçar o ciclo De uma sociedade onde o dinheiro circula sempre entre as mesmas pessoas A ideia é reaproveitar ao máximo todos os materiais, mantendo-os dentro do ciclo produtivo Correct! Wrong! A economia circular procura mudar o paradigma do fazer-usar-deitar fora. Neste caso, os produtos são desenvolvidos já a pensar no seu reaproveitamento, dentro da mesma indústria ou numa diferente, mas mantendo-os dentro do ciclo produtivo o máximo de tempo possível. O que não se pode colocar num compostor? Compostos plásticos Terra Comida estragada Correct! Wrong! O compostor é um utensílio próprio onde se pode depositar o lixo orgânico, que será utilizado para a formação do composto. O lixo orgânico transforma-se depois numa matéria fundamental para fornecer nutrientes às plantas. Dia da Terra: o que sabe sobre o nosso planeta e como o podemos salvar? Ambientalista Parabéns! É um especialista na matéria e tem claramente a alma de um ativista em prol do planeta. Sabe o que a Terra precisa e, muito provavelmente, decide muitas das suas ações com o bem do planeta em mente. Se toda a gente agisse da mesma maneira, não estávamos nesta emergência climática. Principiante Ohhh… Ainda está um pouco verde nestas matérias – e, por verde, não nos referimos à consciência ecológica. Mas não se preocupe, temos a certeza de que também procura o bem do planeta e só precisa de perceber um pouco melhor sobre as diferentes formas de como a atividade humana está a ameaçar a Terra para poder agir em sua defesa.

