Club7, mais do que um clube

Carolina Melo Duarte e Bruno Nunes contam como foi transformar um santuário de bem-estar em algo ainda mais completo e único.

Publicado em 20-Dez-2023

A celebrar 25 anos de existência, O Club7 foi sempre um dos health clubs de referência em Lisboa. Localizado no Parque Eduardo VII, e rodeado por natureza, o clube oferece atualmente seis courts de ténis e sete de padel, piscina, ginásios e salas para todo o tipo de aulas e cross fit.

Há cerca de um ano, o Club7 foi comprado por um grupo de investidores nacionais que promoveu uma remodelação do espaço, com o objetivo de proporcionar não apenas “melhores condições de treino”, mas também uma “abordagem integral” ao dia a dia dos associados, como nos contam os CEO Carolina Melo Duarte e Bruno Nunes, nestas Conversas Curtas. As obras, orçadas em cerca de oito milhões de euros, foram assinadas pelo gabinete de arquitetura de Miguel Saraiva e realizadas com o propósito de dotar o espaço de valências que permitissem também o seu aproveitamento em família, com zonas de refeições, de lazer e de descanso, mas também como espaço de trabalho ou de reuniões. Para aprofundar mais este lado, está ainda em desenvolvimento uma zona de coworking mais dedicada, a pensar nos nómadas digitais e não só.

O Club7 afirma-se assim como mais do que Health Club ou espaço de bem estar, mas como um verdadeiro clube onde os associados se podem ligar ou desligar do mundo lá fora.

