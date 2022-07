Cinco mocktails de verão

min de leitura

Vamos aprender a fazer cinco mocktails clássicos, cocktails cheios de sabor, mas sem álcool, que toda a gente pode apreciar num fim de tarde relaxante.

Publicado em 19-Jul-2022

Quem não gosta de um bom cocktail ao final da tarde, bem perto da piscina ou numa festa ao ar livre? O problema é que os cocktails têm álcool e, por vezes, isso é tudo o que não queremos. Ou que a idade não permite. A solução passa então por fazer um mocktail, como chamam a estas bebidas sem álcool, que qualquer pessoa pode apreciar, mas com todo o sabor. São como o Tintim: apropriados dos 8 aos 80 com a vantagem, no caso das receitas que aqui trazemos, de serem muito fáceis de fazer.

Summer Cup

Ganha a taça quem juntar framboesas, morangos, pepino e menta. Há sabores mais frescos para o verão?

Ingredientes:

1 fatia de pepino com cerca de 1 cm

1 ramo de menta

1 mão-cheia de framboesas

4 morangos, para decorar

120 ml de limonada, de preferência com gás

Preparação:

Leve 200 ml de água a ferver e pique o pepino e a menta. Desligue o lume e junte o preparado, deixando repousar por dois minutos, mexendo ocasionalmente. Junte as framboesas (pode usar das congeladas) à mistura e deixe repousar por mais um minuto. Use uma colher para esmagar as framboesas e coe o líquido, que vai depois repousar de um dia para o outro no frigorífico.

Pegue em cerca de um quarto dessa mistura (estas quantidades servem sensivelmente quatro pessoas) e verta num copo com muito gelo, adicionando mais 120 ml de limonada. Decore com mais framboesas e morangos, mais um pouco de menta e está pronto.

Virgin Mojito

Tal e qual como um mojito tradicional, mas sem o rum.

Ingredientes:

1 colher de sopa de açúcar

1 ramo de menta

3 limas

Água com gás

Preparação:

Use as limas para fazer um sumo. Pressione levemente as folhas de menta entre as palmas da mão e coloque-as no fundo do copo. Adicione o açúcar, o sumo de limão e uma pequena porção de água com gás. Mexa bem. Encha o copo com gelo, o resto da água com gás, e termine com mais algumas folhas de hortelã e uma rodela de lima.

Apple Margarita

Um mocktail que merece definitivamente o seu lugar ao sol.

Ingredientes:

Sal

1 lima

500 ml de sumo de maçã gaseificado

Raspas de lima q.b.

2 colheres de sumo de lima

4 fatias de maçã verde

Preparação:

Coloque o sal grosso num prato e humedeça generosamente as bordas do copo com a ajuda da lima cortada. Vire o copo sobre o preparado e calque firmemente. Em seguida, coloque o sumo de maçã com gás, a raspa e o sumo da lima, assim como o gelo num liquidificador e bata até que fique com uma consistência cremosa. Verta o preparado nos copos e finalize decorando com a fatia de maçã.

Sangria de arandos

Uma versão de sangria mais fresca e surpreendente, com sumo de arando e cerveja de gengibre.

Ingredientes:

1/4 de ananás

1/2 laranja

1 maracujá

500 ml de sumo de arando

500 ml de ginger beer (cerveja de gengibre)

1 molho de folhas de hortelã

1 romã

Preparação:

Corte os frutos (menos a romã) em pequenas fatias e divida-os pelos quatro copos previamente cheios de gelo. Divida também o sumo de arando e a cerveja de gengibre pelos copos e termine decorando com algumas folhas de hortelã e com as sementes da romã.

Watermelon & strawberry slushie

Há coisa mais fresca no verão do que uma fatia de melancia? Sim! Transformar essa fatia num saboroso granizado e beber.

Ingredientes:

1 melancia pequena

225 g morangos

2 limas

Preparação:

Umas horas antes de servir (ou no dia anterior), arranje a melancia, retirando a casca e as sementes, e leve metade ao congelador num saco. Imediatamente antes de servir junte as duas metades da melancia, os morangos e o sumo de lima, e pique o preparado até ficar com a consistência de um granizado. Verta num copo, que pode ainda decorar com um pouco de melancia e umas folhas de manjericão ou hortelã, para um toque ainda mais fresco.

Por C-Studio / Cofina Media