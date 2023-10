As novas séries de TV de que todos vão falar

Preparem as pipocas porque vêm aí tantas e tão boas séries de TV que o mais difícil será sair de casa. Felizmente já se pode continuar a ver lá fora….

Publicado em 02-Out-2023

A Netflix foi uma espécie de pioneira, depois veio a HBO, a Prime Video, a Disney+, a Apple TV+, a SkyShowtime… uma quantidade de plataformas de streaming que trouxeram mais estreias e séries do que aquelas conseguimos acompanhar. E não podemos esquecer os nossos canais, que continuam a trazer propostas bem interessantes, algumas até de produção própria, aliás, vamos começar – e acabar − precisamente por aí…

Codex 632, outubro, RTP 1, Globoplay

Baseada no best-seller de José Rodrigues dos Santos, o investigador Tomás de Noronha prepara-se viver uma aventura repleta de enigmas e descobertas que podem mudar radicalmente o rumo da História de Portugal, e mundial. Com Paulo Pires, Deborah Secco e Betty Faria a liderarem um elenco de luxo, esta coprodução entre a RTP e a Globoplay (parte da série é rodada no Brasil) promete ser uma grande experiência televisiva.

The Morning Show, setembro, AppleTV+

A terceira temporada promete trazer desafios ainda maiores para as coapresentadoras do The Morning Show, Alex (Jennifer Aniston) e Bradley (Reese Witherspoon). E tudo começa com um ataque informático que acaba por revelar certos segredos que põem em causa o programa, assim como a relação entre as duas apresentadoras. Entretanto, aparece um investidor que se propõe comprar a estação de televisão…

Sex Education, setembro, Netflix

Setembro marca também o início da escola para os alunos de Sex Education, mas com uma mudança: Moordale ficou para trás e Otis e Eric têm agora de se adaptar ao Cavendish College, uma faculdade muito mais progressista do que estavam habituados. Entretanto, Maeve rumou ao outro lado do Atlântico para ter uma experiência universitária totalmente diferente. De regresso está também (como podia faltar?) Gillian Anderson. Uma grande série que chega agora ao fim, uma vez que os produtores já anunciaram que esta quarta temporada será a última.

Mentiras Pasajeras, outubro, SkyShowtime

Mentiras Pasajeras é a nova série do momento em Espanha. Desta vez uma comédia de costumes que acompanha a vida de Lucía, que perdeu o emprego e uma vida de sonho e que a procura recuperar escondendo essa verdade de todos os que a rodeiam. Mas depressa descobrimos, também, que não é a única com segredos. Uma comédia repleta de ironia para com o mundo em que vivemos.

A Roda do Tempo, setembro, Prime Video

A Roda do Tempo está de volta com novos mundos e ainda mais aventuras repletas de magia, onde bem e mal se confrontam eternamente. A segunda temporada desta ambiciosa série da Prime Video era um dos regressos mais aguardados do pequeno ecrã, e a espera chegou finalmente ao fim.

Gilded Age, outubro, HBO Max

Segunda temporada desta série de época, criada, escrita e produzida por Julian Fellowes (de Downton Abbey). Gilded Age, no entanto, transporta-nos para a vida em Nova Iorque nos finais do século XIX, quando se construíram as primeiras grandes fortunas americanas e a sociedade nova-iorquina emergia como a mais rica do mundo.

Los Artistas: Primeros Trazos, setembro, Prime Video

Afinal, a produção televisiva mexicana vive de muito mais do que novelas, como nos prova esta comédia dramática que conta a história de Cata e Yago, negociantes e especialistas em arte que decidem enriquecer enganando a sua rica clientela. Uma série que teve muito sucesso em todos os países por onde passou – basicamente na América Latina e EUA (7,4 de classificação no IMDB) e que chega agora a Portugal e Espanha.

O substituto, setembro, RTP 2

Série francesa com estreia na RTP 2 − emitida todos os dias, de segunda a sexta, às 22h00, a partir de 25 de setembro – que retrata a vida de um excêntrico professor francês, conhecido pelos seus métodos de ensino pouco convencionais, estilo rude e sentido de humor irónico, e que é nomeado para ensinar uma turma problemática do secundário. Uma série inteligente, uma espécie de Mentes brilhantes, mas adaptado à realidade atual em França.

Morangos Com Açúcar – TVI, Amazon Prime

TVI e Amazon Prime acabam de anunciar a data para o regresso de um dos maiores fenómenos da ficção nacional – o maior, provavelmente. Será a 23 de outubro que Morangos com Açucar estreiam em simultâneo na TVI e na Amazon Prime − sendo que a plataforma de streaming disponibiliza todos os 10 episódios e o canal nacional revela-os à razão de um por semana. O cenário mantém-se, o Colégio da Barra, mas os atores e as peripécias são evidentemente diferentes e tudo começa, agora, com um caso de cyberbullying que leva, inclusivamente, ao desaparecimento de uma aluna. Será o primeiro de uma série de desaparecimentos misteriosos, aparentemente. Apesar de os atores serem novos, temos ainda assim alguns “regressados”, notavelmente Rita Pereira e Pedro Teixeira, o que vai certamente agradar aos fãs da série original.

