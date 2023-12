As melhores ideias para decorar a casa este Natal

min de leitura

Vamos transformar a casa num lugar mágico, perfeito para reunir a família e trocar presentes e afetos nas festas que se aproximam.

Publicado em 14-Dez-2023

Há qualquer coisa de especial nas decorações de Natal, e na forma como enchem a casa de cor, alegria, calor e afeto. E há sempre espaço para melhorias, por isso, mesmo que já tenha a sua casa engalanada para receber a família e os amigos, venha descobrir mais algumas ideias…

Árvores de Natal

Naturais, minimalistas, futuristas ou bem tradicionais. Há árvores de Natal para todos os gostos e todo o tipo de casas, até porque são, seguramente, um dos pontos fulcrais da decoração de Natal. Para quem tem espaço, o ideal será criar uma zona desimpedida em redor da árvore, para que a família se possa reunir na hora de abrir os presentes.

Abetos nórdicos naturais, Árvore de Natal decorada, Árvore em madeira de pinho

Meias de Natal

Quem tem a sorte de ter uma lareira não deve desperdiçar a oportunidade de a decorar. Idealmente com as famosas meias de Natal, mas não só.

Meias de Natal

Uma pequena porta para deixar os elfos de Natal entrar

Calendário do Advento

Luzes, câmara, Natal

A época pede um clima acolhedor, caloroso e alegre em casa, e nada melhor do que apostar na iluminação certa para criar essa atmosfera. Isso e uma lareira, claro. No final, vão ver como as fotografias este ano ganham outra cor.

Velas decorativas abeto, Porta Velas Quebra-Nozes, Grinalda decorativa com Luzes LED

Presépio

O presépio é o maior símbolo do Natal, e relembra-nos a razão da festividade. Mesmo quem não se considera cristão adota-o muitas vezes como seu, tal como muitos cristãos adotaram a árvore de Natal.

Presépio típico dos Açores

Pombal de galinhas com presépio, típico de Barcelos

Presépio Nordstern

À mesa

É à mesa de Natal que se passa boa parte do convívio entre a família, pelo que a sua decoração é mais um “pormaior” na ceia de Natal. E não basta usar as melhores louças e talheres, porque também não podem faltar outras decorações que vão dar cor e alegria à mesa.

Decoração aldeia de inverno, Chávena de café com pires Nöel. Parte de um serviço completo. Individual bordado.

Elementos naturais

Mesmo preferindo uma árvore artificial, ou sobretudo para quem não escolheu uma árvore natural, é fundamental decorar a casa com flores e plantas que transmitem essa sensação tão acolhedora única. Por sorte, existem inúmeras opções natalícias.

Azevinho, Alcina das Flores, Estrela de Natal, Poinsétia, Coroa de Natal preservada

DIY

Comprar as decorações de Natal ainda é a forma mais normal – e recomendável – para decorar a casa, mas há qualquer coisa de especial e de encantador em juntar algumas peças feitas à mão.

Ornamentos para a árvore de Natal, velas, bolachas, guirlandas… existem centenas de ideias que podiam pôr em prática este Natal, ara casa ou até como presente, e muitos mais tutoriais online para os fazer…

Por C-Studio / Cofina Media