11 programas para o melhor Dia da Criança de sempre

Pelos caminhos de Portugal, há tantas coisas bonitas e divertidas para fazer neste Dia da Criança, que é uma pena se não aproveitar…

Publicado em 30-Mai-2023

Uma viagem à Idade do Gelo

O Dino Parque da Lourinhã é o maior museu ao ar livre de Portugal (e um dos maiores parques temáticos da Europa) e retrata diferentes períodos da história da terra: Paleozóico, Triásico, Jurássico, Cretácico, apresentando este ano uma grande novidade: um trilho dedicado à Idade do Gelo, incluindo 14 novos modelos, entre eles, mamutes e tigres de dentes de sabre! Para celebrar o Dia da Criança, durante todo o fim de semana, o Dino Parque promete ainda mais surpresas, ofertas para todas as crianças presentes e a Mascote Lori, que vai andar pelo parque a cumprimentar e animar os visitantes. Nos dias 3 e 4 de junho, a visita guiada às crianças quando acompanhadas por um adulto.

Quem quer ser um astronauta?

A Lego anunciou um novo set Nasa Mars Rover Perseverance, um modelo que reproduz o veículo de exploração homónimo, que chegou a Marte há quase dois anos. O set faz parte da linha Technic, pelo que é extremamente fiel ao original, com suspensões articuladas e muitas funções realistas, permitindo aos construtores maiores de 10 perceber melhor os incríveis feitos de engenharia necessários para a exploração do Planeta Vermelho. O detalhe é impressionante, e vai dar tanto gozo brincar como construir, afinal, estamos a falar de 1132 peças!

Desafiar a gravidade no Quantum Park

O Quantum Park é um dos maiores parques de trampolins, de escalada, ninja course e skate indoor da Europa − e o maior do país. O local perfeito para andar aos saltos, fazer escalar e até drops de queda verticais, sempre em total segurança, mas com a adrenalina bem no alto. Um Dia da Criança muito bem passado, para desfrutar com a ajuda do UNIBANCO e da Fundação do Gil, pois à semelhança do que aconteceu o ano passado, estas duas instituições associaram-se ao Quantum Park para oferecer bilhetes. Assim, ao longo de todo o mês de junho, comprando um cartão Alegria e um bilhete de adulto para o espaço, receberá outro bilhete grátis. O Alegria é um cartão pré-pago, cujo saldo pode ser gasto em qualquer terminal de pagamento ao longo de 12 meses. Tem um valor mínimo inicial de carregamento de 10 euros, e um custo de dois euros, sendo que esse valor reverte na totalidade para ajudar a Fundação do Gil a prestar cuidados médicos a jovens e crianças em situação carenciada. Diversão com uma boa ação, o que pode ser melhor?

Um dia no museu

O Dia da Criança celebra-se a 3 de junho no maat, com várias atividades gratuitas para os mais novos, que serão desafiados a experimentar, pensar e brincar no museu. Entre as atividades encontram-se visitas orientadas para os mais novos à central e ao museu, assim como workshps que estimulam e convidam à invenção e construção de carros solares ou de objetos de arte. Não faltam sequer oficinas de Ecologia, para promover um maior conhecimento ambiental, e uma atitude mais sustentável entre os mais novos. E é tudo gratuito.

Regresso ao Portugal dos Pequenitos

Depois de uma ampla e merecida renovação, está na hora de regressar a Coimbra para recordar e mostrar às crianças o Portugal dos Pequenitos que, de 1 a 4 de junho, vai receber o programa “Artes no Parque”. O Sr. Sabão vai dar início à festa, com muitas bolhinhas à mistura, uma a viagem ao tempo dos vendedores ambulantes, que usavam a bicicleta para transportar e vender sabão. Dia 2 será a vez d’O Pior Contador de Histórias do Mundo, um espetáculo que promete ter tanto de hilariante como inesperado. No dia seguinte, a tarde começa, ao meio-dia, com o Coral Infantil Municipal dos Pequenos Cantores da Maia, em paralelo com espetáculos de magia de Luís Rodrigues. Para fechar estes quatro dias de animação, a Associação Cultural WETUMTUM volta a dar cartas, com o cientista Dr. Stime. Desta vez não há bolhas de sabão, mas experiências de laboratório que vão surpreender tudo e todos com “bebidas misteriosas”, que prometem extravasar as personalidades artísticas de cada um.

De pequenino é que se….

Poucas marcas rimam melhor com criança do que a Chicco, sobretudo os mais pequenos, e é para eles que os italianos desenvolveram este Avião Capitão Cody, dos 2 aos 6 anos. Um brinquedo evolutivo que os vai levar a conhecer o mundo e a aprender as primeiras bases de programação, enquanto exploram as diferentes missões e se divertem.

Nas ondas de Castanheira de Pera

Castanheira de Pera fica no interior do país, e não será o lugar mais evidente para gozar umas ondas, só que no 1 de Junho abre o maior complexo de piscinas com ondas em Portugal. Na Praia da Rocas é possível divertir-se com as ondas, andar de barco a remos ou de gaivota, e outras atividades mais radicais, dentro e fora de água . O complexo oferece ainda estadia em bungalows porque, sejamos sinceros, ao fim de um dia inteiro de animação apetece mesmo ficar aqui, e não fazer-se à estrada.

Desperte o chef que há na criança

Quem quer passar o dia da criança a comer gelados? A pergunta é capaz de recolher vários vivas dos mais novos, e foi precisamente a pensar nessa alegria que a Chefs à Mesa preparou uma degustação de gelados com sabores à prova muito originais, como eucalipto, amendoim, alfarroba e manjericão, que prometem despertar a curiosidade, mas também os sentidos de todos os presentes. A Chefs à Mesa é uma mercearia gourmet e de produtos preparados, que junta alguns dos maiores chefs nacionais, como o algarvio Bertílio Gomes, que vai coordenar esta iniciativa. A degustação decorre precisamente no dia 1 de junho, pelas 18h30, e tem um valor de 6 euros por pessoa, mas que contempla a prova dos quatro sabores aqui referidos.

No Quake somos todos miúdos

O Quake, Centro do Terramoto de Lisboa, criou uma campanha promocional com a duração de cinco dias, de hoje até dia 2 de junho, na qual todos os bilhetes são vendidos ao preço infantil. Afinal, há uma criança dentro de cada adulto e assim é muito mais fácil pegar em toda a família visitar e viver esta experiência memorável do Quake, que reconstitui em formato imersivo o terramoto que afetou Lisboa em 1755. Uma experiência premiada internacionalmente, aliás. Entusiasmante, mas também didática, uma vez que pretende também alertar a população no sentido de evitar uma tragédia em larga escala semelhante à vivida pelos lisboetas naquele século XVIII.

Cientistas de palmo e meio

O Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, no Parque das Nações, organizou um programa repleto de atividades que incluem experiências científicas divertidas acompanhadas por equipas de investigação portuguesas; um workshop dedicado à alimentação dos astronautas; pinturas faciais de moléculas, planetas, células, vírus e bactérias; uma caça ao tesouro à procura de fósseis espalhados pelo Pavilhão; jogos tradicionais e sustentáveis; uma peça de teatro (pela companhia de teatro Meia Volta) dedicada a Maria Carolina Beatriz Ângelo, médica e feminista portuguesa e a primeira mulher a votar em Portugal; e ainda a oportunidade de conhecer cara a cara cientistas famosos como Thomas Edison e Charles Darwin (representados por uma trupe de artistas que vão garantir animação de rua durante todo o dia).

A brincar a brincar, ao passado vou voltar

Quer o Castelo de São Jorge daria um excelente recreio, disso ninguém dúvida. É o que vai acontecer entre os dias 1,2 3 de junho, quando organiza um Festival do Brincar, com jogos tradicionais e de cavalaria, tal como nos tempos medievais (mas sem a violência). Espetáculos de magia, oficinas de barro, pinturas em tecido, contos teatrais, espetáculos de bolas de sabão são algumas das muitas outras atividades do programa, organizado pela Estrelas & Ouriços, que promete agradar a todas as crianças que andem pelas bandas de Lisboa.

